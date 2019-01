Experte erklärt, wo am Himmel der Stern von Bethlehem ist

Königsdorf - Die Heiligen Drei Könige wussten, wo sie die Krippe mit dem Jesuskind finden würden: Die Weisen aus dem Morgenland, Kaspar, Melchior und Balthasar, folgten dem Stern von Bethlehem, um Jesus mit Gold, Weihrauch und Myrrhe zu beschenken. Ob und wo der Stern zu finden ist, erklärt Kurt Motl, Vorsitzender des Vereins Isartalsternwarte:

+ Kurt Motl ist Vorsitzender des Vereins Isartalsternwarte.

„Was der Stern von Bethlehem wirklich war, wissen wir auch heute noch nicht genau. Astronomisch betrachtet gibt es viele verschiedene Deutungsversuche, um dieses Phänomen zu erklären. Die drei wichtigsten für mich: Es könnte sich um einen auffälligen Kometen gehandelt haben. Auf Altgriechisch bedeutet das Wort Komet ,Haarstern‘. Möglich ist auch eine seltene und enge Konjunktion der Planeten Jupiter und Saturn, also eine Annäherung oder Berührung der Planeten am Sternenhimmel, von der Erde aus gesehen. Oder es hat sich um eine Supernova gehandelt – das plötzliche Aufleuchten eines hellen Sterns, der wochenlang am Taghimmel zu sehen sein kann. Die Venus als Morgenstern kommt als Deutung nicht infrage, da sich die Sichtbarkeit des Planeten am Morgenhimmel zirka alle eineinhalb Jahre wiederholt.“