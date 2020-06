Königsdorf: Polizeihubschrauberstaffel auf dem Segelflugplatz

Schauplatz eines außergewöhnlichen Trainings war der Segelflugplatz in Königsdorf.

Königsdorf/Landkreis –Der Flugplatz Königsdorf, auf dem normalerweise Segelflieger ihrem Sport nachgehen, war kürzlich Schauplatz eines außergewöhnlichen Trainings. Gemeinsam mit den Flughelfern des Landkreises Bad Tölz-Wolfratshausen übten zwei Besatzungen der Polizei-Hubschrauberstaffel Bayern (PHuStBy) einen Tag lang den Transport von Außenlasten.

Denn gerade dann, wenn in unwegsamen Gelände Feuer ausbricht, stellt die Brandbekämpfung aus der Luft oft die einzige Möglichkeit dar, den schnell um sich greifenden Flammen Herr zu werden. Mit Hilfe eines Außenlastbehälters kann das Löschwasser punktgenau über dem Brandherd abgelassen werden. Doch sowohl das Transportieren von Lasten als auch das Zusammenspiel mit den Flughelfern am Boden müssen die Helfer regelmäßig trainieren.

7500-Liter-Becken wird mit Wasser gefüllt

Die weiß-blaue EC 135 (Funkrufname Edelweiß) beschreibt einen Bogen, sinkt dann drei, vier Meter nach unten und bleibt sozusagen in der Luft stehen. Auf einer der Kufen steht der Flugtechniker, vor der Maschine – immer in Augenkontakt mit dem Piloten – einer der Flughelfer. Langsam hebt und senkt dieser die Arme, dirigiert so den Helikopter in die richtige Position. Drei weitere Flughelfer laufen unter die tonnenschwere Maschine. Ohne zu zögern, hängen sie den Außenlastbehälter (Semat) mit einem Fassungsvermögen von 900 Liter an den Lasthaken und schließen die Auslöseleitung an, mit der das Ablassen des Wassers über dem Einsatzgebiet vom Inneren der Maschine aus gesteuert wird. Der Eurocopter steigt wieder auf, schwebt jetzt über einem großen 7500-Liter-Becken. Wieder wird der Pilot eingewiesen. Der Semat taucht ein, füllt sich sekundenschnell mit Wasser, das später unweit des Flugplatzes über einer Grünfläche abgelassen wird.

„Das Becken hat uns heute Morgen die Feuerwehr Geretsried noch mit 6000 Liter befüllt“, zeigt sich Albert Metsch, Chef der Flughelfer, dankbar für die Unterstützung. Zusammen mit 15 seiner Kameraden und verschiedenen Ausrüstungsgegenständen ist der 51-Jährige am Morgen nach Königsdorf gekommen. Die Sondereinheit mit Standort in Wolfratshausen setzt sich aus Feuerwehrmitgliedern des gesamten Landkreises zusammen.

Training Gewinn für beide Seiten

Metsch sieht die Unterstützung der Polizei bei ihrem Training als Gewinn für beide Seiten. „Gemeinsame Übungen sind einfach unersetzlich“, betont er. Und: „Dass die Flugplatzbetreiber uns den Platz hier in Königsdorf zur Verfügung gestellt haben, ist auch nicht selbstverständlich.“

sh

