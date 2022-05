Wider das Hochwasser: Königsdorf setzt punktuelle Maßnahmen um

Von: Peter Borchers

Sturzflut: Im Keller des Hofs der Familie Weinbuchner (im Hintergrund) stand die trübe Brühe zwei Meter hoch. © sh/Archiv

Um Katastrophen wie im vergangenen Jahr zu vermeiden, hat Königsdorf mit punktuellen Hochwassermaßnahmen begonnen. Für das Gesamtkonzept braucht es Zeit.

Königsdorf – Die schwül-warme Jahreszeit hat noch nicht richtig begonnen, da sorgten erste Gewitter mit Starkregen in Bayern bereits für Überschwemmungen. Tragisch: Im Landkreis Garmisch-Partenkirchen ertrank am vergangenen Donnerstag ein Mann im Führerhaus seines Lkw, als bis zu 40 Liter Regen pro Quadratmeter innerhalb einer Stunde eine Unterführung fluteten.

2021 haben sich über Königsdorf Superzellen entladen

Über Königsdorf hatten sich in den beiden vorangegangenen Jahren jeweils sogenannte Superzellen entladen. Ortsteile standen unter Wasser, Lawinen aus Hagelkörnern ergossen sich in Keller. Man hört Rainer Kopnicky das Unbehagen an, wenn man ihn auf die anstehende Unwettersaison anspricht. „Ich hoffe“, sagt Bürgermeister fast flehend, „wir werden heuer verschont.“

Die Topographie erschwert die Planungen

Viel mehr als Hoffnung bleibt ihm aktuell nicht. Ein Gesamtkonzept zum Hochwasserschutz für Königsdorf mit all seinen Hügeln und Senken lässt sich nicht so flott umsetzen, wie es der CSU-Rathauschef und sein Gemeinderat gerne hätten. So etwas benötigt viel Zeit und Hirnschmalz, die bauliche Umsetzung eine Menge Geld. Geld, das die Gemeinde nicht hat. Die Finanzlage ist aktuell angespannt. Zu allem Übel bezuschusst der Staat den Bau kommunaler Schutzeinrichtungen gegen Sturzfluten nicht. Kopnicky hegt seine „Zweifel, ob er das jemals tun wird“. Lediglich für die Planungskosten gebe es Zuwendungen, „sofern wir alle Vorgaben des Wasserwirtschaftsamts penibel einhalten. Dann ist aber noch kein einziger Stein umgedreht.“

Brennpunkt ist etwa die Osterhofener Straße

Im Königsdorfer Rathaus versucht man nun zunächst, „punktuelle Verbesserungen zu schaffen“. Konkret sieht das so aus: Am Osteranger, Ausgang Alpenblickweg in die Osterhofener Straße, und in der Osterhofener Straße selbst wird die Kommune schon in den kommenden Wochen vier größere Einlaufschächte bauen. Allerdings sind dazu laut Kopnicky im Hinblick auf das große Ganze „noch weitere Untersuchungen notwendig“.

Opfer des Hochwasser zweifelt am Erfolg der Maßnahme

Georg Weinbuchner wohnt an der Osterhofener Straße. In Keller seines Hofs, gelegen in einer Senke, stand im vergangenen Juli die trübe Brühe rund zwei Meter hoch. Sein finanzieller Schaden ging in die Zehntausende. „Wir erledigen gerade die letzten Handgriffe, dann ist der Keller saniert“, sagt der 58-Jährige. Vor wenigen Tagen unterrichtete die Gemeindeverwaltung ihn und andere Betroffene bei einem Gesprächstermin über die geplanten ersten Maßnahmen. Ihren Nutzen zweifelt Weinbuchner an: „Von den zwei neuen Gullys vor meiner Hofeinfahrt wird das Wasser in eine 600er-Leitung laufen“, die jedoch münde in einer Spitzkehre in eine 400er-Leitung. „Und die nimmt ein Drittel weniger Wasser auf als eine Leitung mit 600 Millimeter Durchmesser. Um zu erkennen, dass es dort einen Rückstau geben wird, dazu muss ich kein studierter Hydrologe sein.“ Der Königsdorfer weiß um die strapazierte Gemeindekasse. „Ich bin der Letzte, der fordert und fordert.“ Nur würden die nun geplanten Arbeiten „auch nicht wenig Geld kosten“. Er aber fürchtet: „Sie werden verpuffen.“

Rainer Kopnicky weiß um das Problem der unterschiedlich dimensionierten Rohre in seiner Gemeinde, kann jedoch keine schnelle Lösung anbieten. Abgesehen von den immensen Kosten: „Um unser Leitungssystem insgesamt zu verbessern, müssen wir auch durch viele Privatgrundstücke. Dazu sind Verhandlungen nötig.“ Für die nach wie vor bestehenden Bedenken der Anwohner zeigt der Bürgermeister Verständnis. „Jeder Betroffene wünscht sich immer mehr“ – erst recht, wenn er um sein Hab und Gut fürchte. Kopnicky lobt die Betroffenen auch: Trotz aller Emotionen, die im Spiel sind, seien die Gespräche in einer „sachlichen Atmosphäre“ verlaufen. „Nur, wie ich schon sagte: Wir müssen schauen, mit welchen Maßnahmen wir beginnen, wie wir im Sinne eines vernünftigen Gesamtkonzepts weitermachen und wie wir das alles finanziell stemmen können.“

Hundertprozentige Sicherheit gibt es leider nicht

Generell warnt der Bürgermeister davor, zu glauben, dass selbst bei einem komplett umgesetzten Hochwasserschutz nichts mehr passieren könne. Gesetzlich vorgeschrieben sei derzeit ein auf ein dreijähriges Hochwasser ausgelegtes Leitungssystem, „das wollen wir erhöhen“. Wenn aber erneut ein Hagelunwetter solcher Dimension die Gemeinde treffe, gelange selbst ein aufgepäppeltes Einlauf- und Leitungssystem irgendwann an seine Grenzen. „100-prozentige Sicherheit wirst du leider nie erreichen.“ Der Rathauschef appelliert deshalb an jeden Hauseigentümer, zusätzlich zu den Vorkehrungen der Kommune – „ausgehend von der jeweiligen Situation vor Ort – zu überlegen, was er selbst zu seinem Schutz beitragen kann“.

Die Weinbuchners haben das getan: Sie ließen für 20 000 Euro wasserdichte Kellerschächte einbauen. Die Angst bleibt trotzdem: „Ruhigen Gewissens können wir nicht verreisen, ohne dass jemand daheim bleibt“, sagt der Hausherr. Und: „Noch einmal darf so etwas nicht passieren, das ist sonnenklar.“

