Geschichte der Jugendsiedlung Hochland: Das fand ein Historiker heraus

Ausbildungslager für Hitlerjugend und BDM, Trainingscamp für israelische Soldaten: Die Jugendsiedlung Hochland hat eine bewegte Geschichte.

Königsdorf – Ein Jahr lang hat Thomas Wagner Archive durchforstet, mit Zeitzeugen gesprochen und in Chroniken geblättert. Der Historiker hat die Geschichte des Geländes der Jugendsiedlung Hochland erforscht und ein Archiv angelegt. Das Projekt „Demokratiewerkstatt“ wird mit Leadermitteln gefördert und sieht vor, auf Basis der Recherchearbeit pädagogische Konzepte zu entwickeln.

Dazu fand nun die „Stabübergabe“ statt. Wagner stellte bei einem Pressegespräch seine Arbeit vor und übergab damit an Michael Geigl, pädagogischer Mitarbeiter in der Jugendsiedlung Hochland. „Besonders interessiert uns an der langen Geschichte des Geländes, welche Werte sich hinter der Jugendarbeit verborgen haben“, erklärte Roland Herzog, Leiter der Jugendsiedlung.

Armee-Ausbildung in „Camp Hochland“

Das Gelände war zwischen 1936 und 1945 als „Hochlandlager“ ein Zeltlager für die Hitlerjugend und den Bund Deutscher Mädel, berichtete Wagner. Die Jugendlichen sollten auf politischer, wirtschaftlicher und kultureller Ebene zu Nationalsozialisten erzogen werden. „Ein Training zu bedingungslos gehorchenden Soldaten“, so der Historiker. Natur, Sport und Gemeinschaft wurden genutzt, um die Ideologie in den Köpfen der jungen Menschen zu verankern.

Die US-Soldaten befreiten die umliegenden Dörfer am 1. Mai 1945 und verwalteten die Siedlung zunächst. Als Treuhänder wählten sie Georg Weinbuchner, den Bürgermeister von Osterhofen. Am 19. März 1946 übergaben die US-Streitkräfte das Gelände der Flüchtlingsorganisation United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA) für jüdische Geflüchtete. Viele Überlebende des Holocausts, die oft ihre osteuropäischen Heimatstaaten verlassen mussten, wollten über die US-Besatzungszone in Bayern nach Palästina auswandern, um dort den Staat Israel zu gründen.

In vielen DP-Lagern, so auch in Föhrenwald und dem „Camp Hochland“ sollten die Aussiedler mit landwirtschaftlicher Arbeit vertraut gemacht werden. In „Camp Hochland“, dem Gelände des früheren Hochlandlagers bildete eine Miliz aus Palästina, die Hagana, unter strenger Geheimhaltung, militärische Ausbilder für die spätere israelische Armee aus. Die Abgelegenheit des Camps ermöglichte 1947 bis 1948 die Ausbildung von Frauen und Männern für den Unabhängigkeitskrieg, den der junge Staat Israel ab Mai 1948 mit seinen Nachbarstaaten führte. Herzog: „Auf dem Boden des Hochlandlagers der Hitlerjugend folgte unmittelbar jüdische Geschichte.“

Vermittelte Werteändern sich

1950 gründete sich der Trägerverein „Jugendsiedlung Hochland“. „Ziel war die die Errichtung von Heimstätten für eltern-, heimat- und berufslose Jugendliche“, erläuterte Herzog. Der gemeinnützige Verein machte es sich zur Aufgabe, die jungen Menschen zu betreuen und zu fördern.

Das angrenzende Zeltlager nutzte er für Zeltberaterlehrgänge, die von demokratischen Abstimmungen und gemeinsam gewählten Aktionen geprägt waren. „Das Zeltlager als solches hat also alle Phasen überdauert, nur die Werte die vermitteln wurden, haben sich entscheidend geändert“, resümierte Herzog. Auch Austausche in die USA auf Demokratie-Lehrgänge trugen zum Aufbau eines demokratischen Verständnisses bei.

„Die nachfolgenden Leiter der Jugendsiedlung Hochland legten dann verschiedene Schwerpunkte in ihrer pädagogischen Arbeit“, erklärte Wagner. So war Hermann Kumpfmüller die Aufarbeitung der Geschichte wichtig, Jörg Trothmann erschuf ein ganz neues Konzept der Jugendarbeit und Franz Mittermair führte das Thema Ökologie ein. Josef Birzele setzte auf Erlebnispädagogik, „kreativ, aktiv und ausdrucksstark“ waren hier die Schlagworte. Seit 1981 ist das Gelände als Jugendbildungsstätte anerkannt und darf sich seit 1996 Umweltstation nennen. „Was wir jetzt in Angriff nehmen, ist die politische Bildung“, gab Herzog einen Ausblick.

Michael Geigl engagiert sich nun für die Vermittlung des gesammelten Wissens über ansprechende Medien. „Ich gestalte eine App, mit der unsere Besucher die Jugendsiedlung erkunden können, also zum Beispiel GPS-Punkte ablaufen“, so der pädagogische Mitarbeiter. Um den Jugendlichen die Geschichte der Siedlung mit auf den Weg zu geben, plant er Seminare. „Wir möchten die Vergangenheit aufarbeiten, aber nicht bei der NS-Zeit hängen bleiben“, sagt Herzog. „Unser Projekt ist es, den Schwerpunkt auf die Demokratieentwicklung zu setzen.“

Unterstützung

Thomas Wagner ist weiterhin auf der Suche nach Schriftstücken und Zeitzeugen, die mit der Geschichte der Jugendsiedlung Hochland zu tun haben. Informationen nimmt er unter 01 74/7 47 57 49 und der E-Mail kultur-velo@gaponline.de entgegen.

Leonora Mitreuter

