Jugendsiedlung Hochland läuft „fast wieder im Normalbetrieb“

Von: Volker Ufertinger

Alles wieder gut: Roland Herzog von der Jugendsiedlung Hochland hat die Pandemie und ihre Unwägbarkeiten hinter sich gelassen. © Hermsdorf-Archiv / Archiv

Die Jugendsiedlung Hochland war während der Pandemie in ihrem Bestand gefährdet. Jetzt, nach dem Auslaufen der Maßnahmen, läuft es wieder annähernd wie früher.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Hoffen und Bangen hieß es in der Zeit der Corona-Auflagen für die bayernweit bekannte Bildungsstätte Jugendsiedlung Hochland in Königsdorf. Kehrt jetzt auch in der Jugendbildung ein gewisses Maß an Normalität wieder ein. Wir sprachen mit Roland Herzog von der Leitung der Jugendsiedlung.

Herr Herzog, seit mehreren Monaten gehört ein Großteil der Corona-Regeln der Vergangenheit an. Wie läuft es bei Ihnen? Alles wieder normal?

Herzog: Aus Sicht der Gäste und der Belegung sind wir fast wieder im Normalbetrieb, das heißt voll belegt und viele Gruppen mit pädagogischem Programm. Allerdings müssen wir coronabedingte Personalausfälle abfedern und uns abteilungsübergreifend gegenseitig unterstützen. Zudem ist es natürlich nach zwei Jahren Pandemie nötig, in die Abläufe wieder Routine zu bekommen.

Gibt es jetzt noch irgendwelche Schutzmaßnahmen im Bereich der Jugendsiedlung?

Herzog: Wir empfehlen, innerhalb unserer Gebäude – da, wo sich Gruppen mischen – nach wie vor Masken, Abstände, Nies- und Hustenetikette sowie Handhygiene und Lüften. In Fortbildungen mit durchmischten Gruppen, etwa bei Schulklassen, empfehlen wir Schnelltests vor Anreise.

Hand aufs Herz: Gab es auch Momente, in denen Sie Zweifel hatten, dass die Jugendsiedlung die Pandemie überstehen wird?

Herzog: Eindeutig ja. Vor allem zu Beginn der Pandemie, als noch nicht klar war, wie das mit der Kurzarbeit funktioniert und als es noch keine Hilfen gab. Wir als soziale gemeinnützige Einrichtung dürfen nur für drei Monate Rücklagen bilden, danach wäre Schluss gewesen. Die Zweifel sind erst geschwunden, als die Mittel wirklich auf die Konten flossen.

