Das ist die neue Leiterin der Kindertagesstätte

Bürgermeister überträgt Katrin Koch die Leitung

Seit Anfang März hat die Königsdorfer Kita eine neue Leiterin: Katrin Koch. Sie hat die Verantwortung für 139 Kinder.

Königsdorf – Die Kindertagesstätte Königsdorf steht unter neuer Leitung. Anfang März überreichte Bürgermeister Rainer Kopnicky die Schlüssel der Einrichtung an Katrin Koch. Die gebürtige Königsdorferin, selbst Mutter zweier Kinder und studierte Sozialpädagogin, trägt somit die Verantwortung für eine der größten Einrichtungen ihrer Art im Landkreis.

Die Kita beherbergt zwei Krippen-Gruppen für Ein- bis Dreijährige sowie fünf Kindergarten-Gruppen für Kids von fünf Jahren bis zur Einschulung. Insgesamt stehen 139 Plätze zur Verfügung. Die Kita war im Jahr 1963 unter der Trägerschaft der Gemeinde und unter der Leitung der Armen Schulschwestern gegründet worden und wurde letztmals im Jahr 2017 um eine Gruppe erweitert. Sie liegt im Herzen von Königsdorf in direkter Nachbarschaft zur Grund- und Mittelschule.

Er freue sich, sagt Rathauschef Kopnicky, „dass wir Frau Koch für diese Position gewinnen konnten und bin mir sicher, dass wir hier die richtige Frau für die anstehenden Aufgaben und Herausforderungen gefunden haben“. Man verzeichne „bereits heute in unserem Dorf und dem nahen Umkreis einen steigenden Bedarf im Bereich der Kinderbetreuung“, wird Kopnicky in einer Pressemitteilung von Kita-Sprecherin Viviane Zenau zitiert. Dieser Trend werde sich sicherlich fortsetzen, und dem werde man „zusammen mit einem jungen und engagierten Team begegnen“.

Eine Neuausrichtung steht an

Katrin Koch und ihr neues Leitungsteam haben laut Zenau bereits nach kurzer Zeit die ersten Weichen für eine Neuausrichtung der Kita Königsdorf gestellt. „Wir stehen ja gerade mal am Anfang eines anspruchsvollen Prozesses, aber ich bin überzeugt, dass wir mit unserer Kindertagesstätte und dem Team gut aufgestellt sind und die Kinder in Königsdorf mit ihrem Dorfkindergarten einen guten Start in die große weite Welt haben werden“, zeigt sich die neue Chefin zuversichtlich. Ihr größter Wunsch? Dass der Dorfnachwuchs auch so gerne seinen Kindergarten besuche, wie sie es damals getan habe „und dass am Ende jedes Kind gestärkt und mit einem guten Gefühl den Schritt in Richtung Schule geht“.

Die Anmeldefrist für das kommende Kita-Jahr 2021/2022 ist bereits abgelaufen. Die enorme Beliebtheit der Königsdorfer Einrichtung lässt sich auch anhand des großen Ansturms ablesen: Im kommenden Jahr ist die Kindertagesstätte im wahrsten Sinne des Wortes bis unters Dach voll.

