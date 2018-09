Königsdorfer Schützen suchen Nachwuchs - und räumen mit negativen Klischees auf

Die Gebirgsschützenkompanie Königsdorf kämpft um Nachwuchs. Beim Ferienpass kämpfen die Mitglieder gegen ein negatives Image an - und betonen die positiven Effekte der Sportart.

Königsdorf – Die zwölfjährige Susanne legt das Luftgewehr auf, zielt mit einem geschlossenen Auge und – trifft eine Scheibe. Der Biathlon-Stand am Ende der Schießbahn gefällt der Königsdorferin am besten, sagt sie, weil man, wie an der Schießbude auf dem Volksfest, sofort und direkt den Erfolg sehe. Zusammen mit neun weiteren Mädchen und zwei Buben nahm die Zwölfjährige kürzlich an der Ferienpassaktion der Gebirgsschützenkompanie Königsdorf teil.

Die Kinder dürfen sämtliche Disziplinen des Schützensports ausprobieren. Mit dem Blasrohr, mit dem man Pfeile mittels kräftigem Pusten auf den Weg schickt, bekommen sie ein Gefühl fürs Zielen. An der Schießbahn zeigen ihnen Hauptmann Georg Mayer und seine Tochter, Jugendleiterin Katharina Mayer, den Umgang mit Lasergewehr, Luftgewehr und Luftpistole. Schnell merkten die Kursteilnehmer, dass ohne Konzentration gar nichts geht. „Ich kenne das vom Bogenschießen. Erst wenn man ganz ruhig ist und an nichts anderes mehr denkt als ans Treffen, klappt es“, berichtet die zwölfjährige Selina aus Wackersberg.

Lesen Sie auch: Treffsicherer Nachwuchs: Bogenschießen können in Geretsried nicht nur die Buben

Die Förderung und Stärkung der Konzentrationsfähigkeit ist für Schützenmeister Xaver Länger ein ganz wichtiger Bestandteil des Trainings. Gerade deshalb sei Schießen – egal mit welchem Sportgerät – für Kinder und Jugendliche eine ausgezeichnete Freizeitbeschäftigung, sagt er. Länger spricht nie von „Waffen“, sondern immer von Sportgeräten. Den Schützenvereinen würde völlig zu Unrecht das negative Image von „Waffennarren und Herumballerern“ anhaften, bedauert er. Dabei stehe Sicherheit an oberster Stelle. Gewehre würden zum Beispiel nie geladen einfach in der Gegend liegen. Es sei immer eine Aufsichtsperson am Schießstand. „Was zählt, sind sportliche Erfolge, erzielt durch die Teilnahme an zahlreichen Wettbewerben, Kameradschaft und Geselligkeit“, sagt Länger. „Wir haben sogar einen Deutschen Vizemeister in unseren Reihen.“

Auch interessant: Polizei zeigt Ferienpass-Kindern: Dieser simple Eier-Trick kann Leben retten

Wie fast alle Vereine kämpfe die 1900 gegründete Schützengesellschaft, 1970 in Gebirgsschützenverein umbenannt, heutzutage um Nachwuchs. Viele Jugendliche würden ab zehn Jahren beitreten, „weil der Papa, der Onkel oder ein Spezl beim Schießen“ seien, sagt Länger, dann mit etwa 16 Jahren aber andere Interessen entwickeln. Momentan betreut Jugendleiterin Mayer acht Mädchen und Buben. Womöglich kommen nach der Ferienpassaktion neue hinzu. Selina jedenfalls erklärt am Ende, sie wolle ihre Mutter unbedingt dazu überreden, sie zum nächsten Jugendtraining zu fahren, damit sie es sich ganz unverbindlich anschauen könne. Tanja Lühr