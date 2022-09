Königsdorfer „Lebenslauf“ startet am 24. September

Von: Peter Borchers

Dem Leben eine Chance geben: Der offizielle Flyer zum 9. Königsdorfer Lebenslauf. © privat

Dem guten Zweck dient der Königsdorfer „Lebenslauf“, der am Samstag, 24. September stattfindet. Ab dem 10. September kann man auch an einem virtuellen Lauf teilnehmen.

Königsdorf – Nach Angaben der Deutschen Krebshilfe erkranken in Deutschland jedes Jahr rund 510 000 Menschen neu an Krebs, über 230 000 Menschen sterben jährlich daran. Experten schätzen, dass die Zahl der Krebserkrankungen bis zum Jahr 2050 um 30 Prozent zunehmen wird. Der Grund: Die Menschen werden immer älter, und Krebs ist eine Erkrankung, von der insbesondere ältere Menschen betroffen sind.

Es ist die 9. Auflage des Rennens

Der Verein blut.eV, (Bürger für Leukämie- und Tumorerkrankte) setzt sich seit 1995 aktiv für Krebspatienten ein. Seit 2013 ist die Regionalgruppe Oberbayern – mit Sitz in Königsdorf – im Oberland aktiv. Um auf ihre Arbeit aufmerksam zu machen und vor allem um Betroffenen zu helfen, richtet die Gruppe mit Unterstützung des örtlichen Turn- und Sportvereins jährlich den Königsdorfer Lebenslauf aus. Am Samstag, 24. September, kommt es ab 14.30 Uhr zur mittlerweile 9. Auflage.

„Laufen, walken, geben – für die Chance auf Leben“, heißt das Motto der Benefizveranstaltung für Menschen, die an Krebs erkrankt sind. Die Idee des Laufs ist, so Lisa Abeltshauser vom Königsdorfer Regionalbüro in einer Pressemitteilung, „dass möglichst viele Läufer möglichst viele Runden laufen“. Dabei zähle nicht die Zeit, sondern das Mitmachen: „Egal ob Hobby- oder Profiläufer, Frau, Mann oder Kind – jeder kann teilnehmen.“

Start und Ziel am Vereinsheim des TSV

Wer am Lauftag selbst keine Zeit hat, kann alternativ an einem virtuellen Lauf teilnehmen. Vom 10. bis zum 24. September kann jeder für sich Kilometer sammeln und so die gute Sache unterstützen. Das Vorgehen: Für jeden absolvierten Kilometer klebt man sich einen sogenannten Laufpunkt auf die Startnummer. Am Ende meldet der virtuelle Teilnehmer seine absolvierte Strecke per E-Mail an rg.oberbayern@blutev.de, über Facebook, Instagram oder telefonisch unter der Nummer 0 81 79/94 38 33.

Die ein Kilometer lange Strecke führt auf einem Rundkurs durch Königsdorf, mit Start und Ziel am Vereinsheim des TSV an der Beuerberger Straße. An der Strecke stehen Verpflegungsstände.

Die Teilnehmer suchen sich im Vorfeld Sponsoren, die ihnen für jede gelaufene Runde einen vorher festgelegten Betrag bezahlen. Alternativ könne jedoch auch ein fester Betrag für den Läufer gesponsert werden, so Abeltshauser. Mit den Spenden werde die Suche nach Stammzellspendern für Blutkrebspatienten und die Verbesserung der Situation von Patienten und Angehörigen in der Region gefördert.

Rund um den Lauf gibt’s bis etwa 17.30 Uhr ein ansprechendes Rahmenprogramm mit Airbrush-Tattoos, Hüpfburg, Cocktailbar, Essen und Getränken. Schirmherr ist Königsdorfs Bürgermeister Rainer Kopnicky.

Auf der Internetseite www.blutev.de/lebenslauf-startseite kann man sich ab sofort bis Freitag, 23. September (11 Uhr), anmelden. Am Lauftag selbst ist ab 13 Uhr in der TSV-Stockhalle ebenfalls noch eine Anmeldung möglich. Ab 13 Uhr erhalten Teilnehmer dort auch ihre Startnummer. Um Wartezeiten zu vermeiden, empfiehlt Abeltshauser aber, die Nummer vorab im Regionalbüro an der Hauptstraße 26 abzuholen. Der Startschuss fällt um 14.30 Uhr. Für den Rundennachweis muss jeder Läufer seine Startnummer nach dem Rennen wieder in der Stockhalle abgeben.

Info:

Im Laufe seiner Tätigkeit konnte blut.eV über 106 000 neue Stammzellspender gewinnen und viele Stammzelltransplantationen ermöglichen. Der Verein hat es sich zu seiner Aufgabe gemacht, regional bestehende onkologische Versorgungslücken zu schließen und durch Aufklärung und Öffentlichkeitsarbeit für die Krankheit Krebs ein Forum zu schaffen.

