Motorradfahrer rammt beim Überholen Auto - und überschlägt sich mehrfach

Von: Peter Borchers

Die Polizei wurde am Donnerstag zu einem schweren Unfall auf der B11 gerufen. © Karl-Josef Hildenbrand / dpa

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend hat ein Motorradfahrer aus Vaterstetten (32) eine schwere Beinverletzung erlitten.

Königsdorf - Laut Mitteilung der Geretsrieder Polizei wollte der Mann gegen 18 Uhr mit seiner Ducati auf der St 2064 zwischen der Einmündung zur B11 und dem Ortsteil Kreut den in südliche Richtung fahrenden Pkw einer 29-jährigen Wackersbergerin überholen. Dabei stürzte er. Das Motorrad krachte gegen den Wagen, überschlug sich mehrmals und kam weit vom Unfallort zum Stillstand. Der 32-Jährige lag auf der Fahrbahn. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Unfall beim Überholen: Motorradfahrer schwer verletzt - Totalschaden am Fahrzeug

Zur genauen Klärung des Unfallhergangs ordnete die Staatsanwaltschaft ein Gutachten an und ließ beide Fahrzeuge sicherstellen. An Pkw entstand Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. An der Ducati entstand Totalschaden in Höhe von geschätzt 25.000 Euro. Die Staatsstraße für rund drei Stunden gesperrt werden. Die Feuerwehr Königsdorf war mit zehn Mann am Einsatzort.

