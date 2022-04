Königsdorf muss auf Finanzlage achten: Neubau der Turnhalle erst 2024 ?

Von: Peter Borchers

Eine neue Schulturnhalle plus Räume für die Mittagsbetreuung möchte die Gemeinde Königsdorf bauen. Angesichts der explodierenden Preise ist nicht ausgeschlossen, dass das Projekt auf 2024 geschoben wird. © Grafik: Hrycyk Architekten

Der Gemeinderat segnet den Haushaltsplan ab, stellt die schnelle Umsetzung des Schulprojekts in Frage – und übt an der hohen Kreisumlage.

Königsdorf – In naher Zukunft wird die Gemeinde Königsdorf den Gürtel enger schnallen müssen. Das zeigt der Haushaltsansatz für das laufende Jahr, den Kämmerin Regina Bentz in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats der Öffentlichkeit vorstellte und den das Gremium einstimmig absegnete.

Eine mögliche Folge: Der Bau der neuen Turnhalle samt den Räumen für die Mittagsbetreuung könnte sich vor dem Hintergrund der wegen der weltpolitischen Lage „davongaloppierenden Preise“ (Bürgermeister Rainer Kopnicky) um zwei Jahre verschieben. Der CSU-Rathauschef schloss finanzielle Vabanque-Spiele aus: „Wir werden uns das ganz genau ansehen“, versprach er. Man sei, nannte er als ein Beispiel, bei Ausschreibungen für die ersten Gewerke wegen der hohen Preise „auf keinerlei Angebote eingegangen“. Stattdessen habe man nach Einsparpotenzial gesucht und das Ergebnis an das Architekturbüro weitergeleitet. Auf dieser Basis würden neue Ausschreibungen gestartet. Erste Resultate erhofft sich Kopnicky „bis Ende April. Dann wird sich zeigen, ob wir mit dem Bau heuer beginnen oder ihn schieben müssen.“ Eine Überschuldung kommt für den Bürgermeister „keinesfalls in Frage“.

Verwaltungshaushalt umfasst 7,39 Millionen, der Vermögenshaushalt 5,0 Millionen Euro

Den Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben gab Kämmerin Bentz mit knapp 7,39 Millionen Euro an. Der Vermögenshaushalt liegt bei 5,0 Millionen Euro. Letztere sind komplett für Investitionen vorgesehen – neben der Sporthalle finanziert die Kommune damit die Erweiterung des Bauhofs, den Breitbandausbau, Sanierungen der Infrastruktur und den Kauf von Grundstücken.

Kreditaufnahmen sieht der Etat erst für das Jahr 2023 vor: 4,1 Millionen für die Turnhalle. Der Ausgleich im Vermögenshaushalt erfolgt heuer durch eine Rücklagenentnahme in Höhe von 3,63 Millionen Euro. 147 000 Euro will Bentz 2022 aus dem Verwaltungs- dem Vermögensetat zuführen. Dem Gemeinderat empfahl sie, zusätzliche kostenintensive Investitionen gut zu überdenken, „um den Haushalt nicht in Schieflage zu bringen“.

In ihrem Ansatz hatte die Kämmerin einige Rahmenbedingungen zu berücksichtigen: Die Kommune erhöht die Hebesätze für die Gewerbe- wie für die Grundsteuern A und B von 310 auf 330 Prozentpunkte, was ihr Mehreinnahmen von insgesamt knapp 100 000 Euro einbringt. Diese Maßnahme sei notwendig, so Bentz, „um die Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu gewährleisten“. Dr. Georg Stöckl verteidigte diesen Schritt: Man liege mit den 330 Prozent im Ranking der Landkreisgemeinden immer noch im Mittelfeld, betonte der UBL-Rat.

2,46 Millionen Euro Kreisumlage

Zu berücksichtigen hatte die Kämmerei im Etat auch die steigenden Personalkosten (mit 2,12 Millionen Euro zweitgrößter Ausgabeposten) sowie den enormen Anstieg der Kreisumlage, mit der der Löwenanteil der sozialen Leistungen und des Öffentliche Personennahverkehrs finanziert werden: Königsdorf muss 2,46 Millionen Euro abführen, 608 000 Euro mehr als 2021. Vize-Bürgermeister Sebastian Seidel (CSU) kritisierte die immensen Abgaben an den Kreis: „In den letzten acht Jahren hat sich das verdoppelt.“ Rainer Kopnicky sieht hier „die Leistungsfähigkeit der Gemeinde massiv in Gefahr, wenn wir hier irgendwann einen Hebesatz von 50 Prozent erreichen“.

