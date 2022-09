Weidacher Kläranlage: Königdorf wünscht sich mehr Kapazitäten

Von: Peter Borchers

Die Kläranlage in Weidach nimmt die Abwässer von sechs Kommunen auf, darunter der Gemeinde Königsdorf. © Lippert / Archiv

Für den Fall, dass die Aufnahmekapazität der Weidacher Kläranlage neu berechnet wird, hat Königsdorf Bedarf angemeldet. Man wünscht sich mehr „Einwohnergleichwerte“.

Königsdorf – Lorenz Demmel, Geschäftsleiter des Abwasserverbands Isar-Loisachgruppe, denkt über eine Neuberechnung der Aufnahmekapazität der Weidacher Kläranlage nach. Bau- und Erweiterungsmaßnahmen sind dafür nicht erforderlich, bekräftigt Demmel. Fände seine Idee Zustimmung, könnten sich die Einwohnergleichwerte der sechs Verbandsmitglieder – die Städte Wolfratshausen und Geretsried sowie die Gemeinden Königsdorf, Icking, Egling und Dietramszell – erhöhen. Noch ist alles graue Theorie. „Es gibt keinen Verbandsbeschluss“, betont Demmel. Außerdem müssten dem Geschäftsleiter zufolge sämtliche Fachbehörden mit dem Wasserwirtschaftsamt in Weilheim an der Spitze „meinen Berechnungen folgen können“ und ihren Segen dazu geben.

Um überhaupt in einen Planungs- und Genehmigungsprozess einsteigen zu können, benötigt Demmel die Bereitschaft der Verbandsmitglieder, einer Erhöhung der Gleichwerte zuzustimmen. Königsdorfs Gemeinderäten lag in der jüngsten Sitzung ein entsprechender Beschlussvorschlag vor. Für Demmel „ein bisschen zu früh. Königsdorf ist ein wenig vorgeprescht“. Spruchreif sei nämlich noch gar nichts. „Es handelt sich sozusagen um einen Beschluss für eine Voranfrage.“

Nichtsdestotrotz votierten die Räte dafür, die Einwohnergleichwerte für Königsdorf von bislang 5000 auf 6000 zu erhöhen. „Die Gleichwerte von 5000 haben wir schon seit rund 30 Jahren“, sagt Bürgermeister Rainer Kopnicky auf Nachfrage. „Auch wenn wir eine maßvolle Entwicklung unseres Dorfes anstreben, müssen wir längerfristig denken. Warum also sollten wir uns jetzt nicht mehr Einwohnergleichwerte sichern?“ Der Gemeinderat sehe das als eine Investition in die Zukunft. Außerdem müsse man den kürzlich erfolgten Anschluss des Ortsteils Schwaighofen an die Weidacher Kläranlage berücksichtigen. „Dadurch sind zusätzlich ein paar Einwohnergleichwerte angefallen“, sagt der Rathauschef.

Fände die Idee des Klärwerk-Geschäftsleiters das Wohlwollen der Behörden, könnten die Königsdorfer täglich 720 statt 600 Kilo CSB-Schmutzfracht in Richtung Weidach schicken. Der Wert CSB steht für Chemischen Sauerstoffbedarf und gibt an, wie viel Sauerstoff benötigt wird, um nahezu alle organischen Verbindungen zu oxidieren. Mit der Erhöhung der Einwohnergleichwerte würde sich ebenfalls der Anteil Königsdorfs an der Kläranlage von 4,17 auf 4,76 Prozent vergrößern. Kopnicky: „Dementsprechend verändert sich dann auch unser Anteil an den Investitions- und Unterhaltskosten sowie an der Schuldendienstumlage und am Anlagevermögen.“

