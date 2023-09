Königsdorf: Segelflugfest lockt zahlreiche Besucher an

Von: Peter Herrmann

Cape Canaveral in Königsdorf? Spektakuläre Manöver flogen die Piloten über dem Flugplatz in Wiesen. © Hans Lippert

Nach vierjähriger Pause fand am Wochenende wieder das Segelflugfest in Königsdorf statt. Die beliebte Veranstaltung lockte zahlreiche Besucher an.

Königsdorf – Die Wartezeit hatte geschlagene vier Jahre betragen. Umso mehr freuten sich die sechs, in Königsdorf beheimateten Vereine, dass sie sich nach 2019 erstmals wieder am Segelflugzentrum präsentieren können. Bei idealer Thermik zeigten die Piloten akrobatische Kunststücke und genossen den Applaus von vielen hunderten Schaulustigen.

Anstehen für einen Rundflug

Wer selbst in ein Segel- oder Motorflugzeug steigen wollte, um die landschaftlichen Vorzüge des Oberlands einmal aus der Vogelperspektive zu betrachten, musste sich gedulden. Bereits am Samstagvormittag bildeten sich lange Warteschlangen vor dem Startplatz. „Die ersten waren schon kurz vor 10 Uhr hier“, berichtete Christian Göppner von der Akaflieg München. Ein kurzer Rundflug im Segelflugzeug kostete 45 Euro, ein Trip mit dem Motorflugzeug 60 Euro. Andere versuchten derweil ihr Glück bei der Tombola und hofften auf den Hauptgewinn. Neben einem Rundflug gab es 300 weitere Preise zu gewinnen.

Spektakuläre Vorführungen der Piloten

Das Hauptaugenmerk der Besucher galt erneut den spektakulären Vorführungen der Piloten. So zeigte Sascha Odermann atemberaubende Loopings und malte mit den Rauchspuren ein großes Herz in den Himmel über Königsdorf. Der ehemalige Deutsche Motor-Kunstflugmeister vollführte diese Manöver in der Mü 30 „Schlacro“ – ein Modell, an dem viele Jahre lang im Segelflugzentrum gebastelt und geschraubt worden war. „Es erfüllt mich mit total viel Stolz, dass ich mich nach vier Jahren Pause hier wieder präsentieren konnte“, schwärmte Odermann nach seiner Show. Moderator Michael Watzke verwies darauf, dass der Pilot bei seinen waghalsigen Manövern Spitzengeschwindigkeit über 320 Kilometern in der Stunde erreicht hatte und in diesem Flugzeug hohen körperlichen Belastungen ausgesetzt war.

Volle Hütte: An beiden Tagen beobachteten viele Schaulustige die Flüge – und ließen es sich dabei im Biergarten gut gehen. © Hans Lippert

Mit etwas weniger Getöse, aber nicht minder eindrucksvoll war Wolfgang Schieck unterwegs. Der erfahrene Pilot bewies eindrucksvoll, warum er in diesem Jahr bei der Segel-Kunstflugweltmeisterschaft in Polen mit der deutschen Mannschaft die Silbermedaille geholt hatte. Vorführungen des Königsdorfer U25-Teams, das jüngst den Deutschen Meistertitel gefeiert hatte, sowie Modellflugzeugkunststücke von Jens Leubecher und Heißluftballons erfreuten die Besucher bis in die Abendstunden.

Papierflieger-Wettbewerb für Kinder

Im Biergarten genossen sie kulinarische Schmankerl zu fairen Preisen. Neben Kaffee und Kuchen standen gefüllte Waffeln, Eis, Grillspezialitäten, Käse, Schupfnudeln, Fischsemmeln sowie frischgezapftes Bier bereit.

Selbstverständlich hatten die Festorganisatoren auch an die Kinder gedacht: Die kleinen Besucher amüsierten sich in der Hüpfburg sowie beim Papierflieger-Wettbewerb und Geschicklichkeitsspielen. Am Sonntagabend wussten alle Besucher, warum Moderator Watzke diesen Ort mehrfach als „schönstes Segelflugzentrum Deutschlands“ bezeichnet hatte.

