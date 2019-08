Segelflugzentrum lädt zum Flugtag - Riesiger Andrang

132 Teilnehmer der Ferienpass-Aktion des Landkreises haben kürzlich am Flugtag des Segeflugzentrums teilgenommen - und die Welt von oben gesehen.

Königsdorf –Seit über 30 Jahren richtet das Segelflugzentrum (SFZ) in Königsdorf während der Sommerferien für Schüler einen Flugtag aus. Seitdem ist dies die Veranstaltung im Rahmen der Ferienpass-Aktion des Landkreises, die die meisten Kinder und Jugendlichen anlockt. 132 waren es in diesem Jahr. Und alle wollten zu einem Rundflug über den Landkreis starten. „Sechs Schleppflugzeuge und Motorsegler waren fast ununterbrochen in der Luft, um dem Andrang Herr zu werden“, berichtet SFZ-Sprecher Mathias Schunk.

Den Flugbetrieb leitete Helmut Meinberg mit Hilfe eines Funkgeräts. Neun Piloten wechselten sich ab, beantworteten den interessierten Kids die vielen flugspezifischen Fragen und flogen sie auf Wunsch bei herrlichem Wetter auch übers jeweils eigene Haus. Schunk: „Dies stellte sich allerdings für die Kids im Alter zwischen sechs und 14 Jahren ab und zu als gar nicht so leicht dar.“ Denn die Welt sehe aus der Vogelperspektive doch ganz anders aus.

„Die Autos schauen ja von oben aus wie Spielzeug.“ Und: „Das Fliegen hier ist ganz anders als im Urlaubsjet, wo man das Gefühl hat, nur im Bus zu sitzen“. Solche und ähnliche Sätze hörten die Piloten immer wieder. Spaß gemacht hat der Tag laut Schunk allen Kindern, und alle hätten bereits ihre Teilnahme an der Ferienpass-Aktion im kommenden Jahr angekündigt.

Allen Fluginteressierten, die dieses Mal nicht teilnehmen konnten oder die dem Ferienpass-Alter schon entwachsen sind, bietet das SFZ die Möglichkeit zu einem Rundflug während des alljährlichen Flugfests, das heuer am Wochenende 7./8. September stattfindet.