Sommerfest der Segelflieger verschoben

Das Sommerfest auf dem Segelflugplatz wird aufgrund der schlechten Wetteraussichten um eine Woche verschoben.

Königsdorf - Am Samstag, 8., und Sonntag, 9. September wird ein neuer Anlauf genommen. Wie Pressesprecher Mathias Schunk mitteilt, bietet sich an beiden Tagen ab zehn Uhr für jedermann die Möglichkeit zu einem Rundflug ¸über die Heimat. Die, die am Boden bleiben, bekommen spektakuläre Kunstflüge zu sehen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Den Höhepunkt bildet am Samstagabend ab 21 Uhr das Brillantfeuerwerk. Die Veranstalter hoffen, dass ihnen ein Schicksal wie im vergangenen Jahr erspart bleibt: 2017 herrschte an beiden Wochenenden schlechtes Wetter, das Fest fiel ganz aus.