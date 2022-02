Königsdorf bereitet Gastspiel auf dem Münchner Christkindlmarkt vor

Von: Peter Borchers

Jedes Jahr darf eine andere Gemeinde einen Weihnachtsbaum auf dem Marienplatz aufstellen. © Stephan Rumpf

In Königsdorf laufen schon Vorbereitungen für die kommende Adventszeit. Heuer darf die Gemeinde einen Weihnachtsbaum zum Münchner Marienplatz bringen.

Königsdorf – Die Gemeinde Königsdorf hat wie berichtet die Ehre, den großen Weihnachtsbaum für den kommenden Christkindlmarkt vor dem Münchner Rathaus stellen zu dürfen. Im Gegenzug dürfen die Königsdorfer in der Adventszeit einen Glühweinstand auf dem Marienplatz betreiben.

Königsdorf stiftet Weihnachtsbaum für Münchner Christkindlmarkt

Bernhard Woisetschläger (UBL) fragte in der jüngsten Ratssitzung nach, ob inzwischen eine Einladung an die örtlichen Vereine ergangen ist, damit man mit ihnen das weitere Vorgehen besprechen kann. Konkret geht es um die Anlieferung des Baums und um die Frage, wie man den Standlbetrieb organisieren kann.

Laut Bürgermeister Rainer Kopnicky stehe man derzeit in Kontakt mit dem Münchner Rathaus, um alle offenen Fragen klären zu können. Noch in diesem Monat wolle man die in Frage kommenden Ortsvereine zu Gesprächen bitten.

