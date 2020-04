Toni Demmel: Werde die Optionen sortieren

Trotz der Niederlage gegen den Amtsinhaber sieht sich der CSU-Landratskandidat und scheidende Königsdorfer Bürgermeister nicht als Verlierer

Königsdorf – Die Stichwahl um den Chefsessel im Landratsamt hat CSU-Kandidat Anton Demmel gegen Amtsinhaber Josef Niedermaier (Freie Wähler) mit 37,2 zu 62,8 Prozent verloren. Als „Loser“ sieht sich der 48-Jährige trotzdem nicht. Vor eineinhalb Jahren sei er als „Retter der Demokratie“ gefeiert worden, „weil ich angetreten bin, um gegen Niedermaier einen guten Gegenkandidaten abzugeben. Und jetzt soll ich der absolute Verlierer sein? Dieses Spiel mache ich nicht mit.“

Ihm sei von Anfang an klar gewesen, so der scheidende Königsdorfer Bürgermeister, dass er gegen den Platzhirsch verlieren kann. Niedermaier habe womöglich auch von der aktuellen Corona-Krise profitiert – ähnlich wie Kanzler Gerhard Schröder bei seiner Wiederwahl 2002 vom Jahrhundert-Hochwasser in Ostdeutschland. „Ich sehe das ganz schmerzfrei, weil ich Ähnliches erlebt habe.“ Bei der Kommunalwahl 2014 – Königsdorf hatte gerade ein riesiges Problem mit verunreinigtem Trinkwasser – hatte Demmel keinen Gegenkandidaten – „Gott sei Dank“, wie er heute sagt. „Wäre da nämlich einer gekommen, der gesagt hätte: „Ich bin Wasser“, hätte ich als Bürgermeister noch so viele neue Rathäuser und Gewerbegebiete bauen können. Dann wäre es eng geworden.“

Demmel hält es lieber mit einem Zitat des CSU-Europaabgeordneten Manfred Weber, der nicht EU-Kommissionspräsident werden durfte. Weber sagte bei einer Wahlkampf-Veranstaltung in Eurasburg vor einigen Monaten: „Eine Niederlage wird es erst, wenn man selbst eine draus macht.“ So sehe er, Demmel, das auch. Er freue sich über seine „wahnsinnig vielen Listenstimmen“ – etwa 42 000 und 18 000 mehr als der Landrat. Für ihn so etwas wie der Sieg im Pokalfinale. „Aber klar, die Meisterschaft haben wir nicht geholt.“

Die Wahlen im Landkreis

Wie seine berufliche und politische Zukunft aussieht, werde sich gewiss nicht innerhalb der nächsten ein, zwei Wochen entscheiden, sagt Demmel. Es gebe mehrere Möglichkeiten, „ich muss sie alle erst einmal sortieren“. Zunächst müsse er abklären welchen Versorgungsanspruch er nach zwölf Jahren als Bürgermeister habe. „Der wird aber nicht sehr hoch sein, weil ich noch jung bin“, sagt der 48-Jährige. Zweitens habe er einen Anspruch auf Rückkehr in der Tölzer Stadtverwaltung. Dort hatte Demmel vor seiner Zeit als Königsdorfer Gemeindeoberhaupt als Beamter im gehobenen Dienst gearbeitet. „Man müsste schauen, ob dort eine Position für mich frei wäre.“ Innerhalb von drei Monaten nach Beendigung der Amtsperiode als Bürgermeister, also bis Ende Juli, musst darüber eine Entscheidung fallen. Demmel spuken weitere Ideen im Kopf herum: Die Bayerische Verwaltungsschule suche beispielsweise hauptamtliche Dozenten. Der Bayerische Kommunale Prüfungsverband will aktuell Diplom-Finanzwirte einstellen. Für so ein Amt, denkt Demmel, „würde ich einiges mitbringen“.

Und auch wenn das Thema Landrat für ihn erst einmal durch ist, „gibt’s auch da noch Dinge und Chancen, über die man sprechen muss“. Das reiche vom Fraktionssprecher der CSU im Kreistag bis zur Position des stellvertretenden Landrats. „Auch diese Optionen werde ich in meine beruflichen Planungen einbeziehen müssen.“

peb

Lesen Sie auch: Ergebnisse der Landrats-und Kreistagswahl in Geretsried: Demmel hatte knapp die Nase vorne