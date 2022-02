Königsdorf trauert um Lorenz Gerold

Von: Peter Borchers

Der am 20. Januar verstorbene Lorenz Gerold (li., hier mit Königsdorfs Altbürgermeister Alfred Stangler, Mi., und Sebastian Schwaiger-Strohmeier) bei der Sichtung von 80.000 Fotos aus dem Nachlass des Journalisten Werner Beier. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Lorenz Gerold, ehemaliger Vorsitzender der Raiffeisenbank, ist verstorben. Der 74-Jährige engagierte sich vielfältig in Königsdorf.

Königsdorf – Er muss ein ganz besonderer Mensch gewesen sein: hilfsbereit und empathisch, aber auch geradeheraus und meinungsstark, so schildern ihn viele Zeitgenossen. Lorenz Gerold war überaus beliebt in Königsdorf. Umso größer ist nun die Bestürzung im Ort: Am 20. Januar starb Gerold im Alter von 74 Jahren nach längerer Krankheit. Er hinterlässt seine Frau Mechthild, die erwachsenen Kinder Barbara und Lorenz jun. mit ihren Partnern sowie die Enkelkinder Ada, Katharina und Fabian. Die Beerdigung fand bereits statt.

Gerold hinterlässt auch sehr tiefe Spuren im Dorf. Als ehemaliger Chef der örtlichen Filiale und späterer Vorsitzender der damaligen Raiffeisenbank Königsdorf-Gelting – 2006 ging er in den Ruhestand – lebte er den Genossenschaftsgedanken. Vielen Königsdorfern half er mit Rat, Tat und großem Einfühlungsvermögen bei der Finanzierung ihres Eigenheims. Andere kannten ihn von seiner Arbeit im örtlichen Sportverein, für den er sich von 1977 bis zu seinem Tod unter anderem als Kassier und Beisitzer in der Vorstandschaft ehrenamtlich engagierte.

Vom Azubis bis zum Leiter der Bank

„Lorenz Gerold war ganz vielen Menschen in Königsdorf ein Fels in der Brandung, er war ein sehr lieber Mensch, ein Helfer, der auch beruflich eine für heutige Zeiten sehr erstaunliche Karriere hingelegt hat vom Azubi bis zum Leiter der Bank und zum Vorstandsvorsitzenden“, sagt seine Nachbarin Luise Seemayer. Der Lenz, wie ihn die meisten nannten, sei außerdem im Arbeitskreis Geschichte aktiv gewesen, erzählt die Gemeinderätin. Dort habe er sich zum Beispiel um die Archivierung des Nachlasses von Werner Beier gekümmert. Der vor allem für unsere Zeitung tätige legendäre Journalist und Fotograf hatte mit seinem Tod rund 80.000 Fotos hinterlassen – Königsdorfer Zeitdokumente von unschätzbarem Wert. Ihrer Familie, so Seemayer weiter, sei Gerold, „ein überaus lieber Freund“ gewesen. „Sein Engagement für die Dorfgemeinschaft, ohne sich jemals in den Vordergrund drängen zu wollen – das hat den Lenz ausgemacht. Er war ein Menschenfreund und ein Freund der Menschen im Dorf. Ein ganz Großer ist gegangen.“

Rainer Kopnicky kannte den Verstorbenen ebenfalls sehr gut. Für den Bürgermeister war es deshalb Ehrensache, bei der Beerdigung ein paar Worte zu sagen. „Der Lenz war in der Dorfgemeinschaft hoch engagiert, ein Königsdorfer mit Leib und Seele.“ Gerold habe immer „immer eine klare Linie“ verfolgt und seine Sicht der Dinge konsequent vertreten. „Einfach etwas abzunicken, war nicht seine Art.“ Etwas kritisch, aber stets zielorientiert zu hinterfragen und Verbesserungen anzuregen, das sei Gerold wichtig gewesen, so der Rathauschef.

Begeisterter Fußballer, Eishockeyspieler und Volleyballer in der Jugend

Kopnicky ging in seiner Ansprache ebenfalls auf Gerolds vielfältige Hobbys und ehrenamtliche Tätigkeiten ein. Als begeisterter Fußballer, Eishockeyspieler und Volleyballer seit seiner Jugend sei es für den ehemaligen Bänker selbstverständlich gewesen, später auch in der Vorstandschaft des TSV mitzuarbeiten. Zudem habe er sich hohes Ansehen als aktiver Feuerwehrler, zeitweise war er Zweiter Kommandant der Königsdorfer Wehr, als Mitglied des Jugendfördervereins und des Fördervereins der Jugendsiedlung Hochland sowie von vielen weiteren Vereinen und Organisationen erworben. „Die ganze Dorfgemeinschaft wird dich nicht vergessen“, versprach Kopnicky an Gerolds Grab.

