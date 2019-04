Kabarett mit Tiefgang statt öder Vorträge: Das Thema Sucht einmal anders

Kabarett mit Tiefgang statt öder Vorträge: Der Arbeitskreis Sucht beschritt in seiner Vollversammlung neue Wege.

Königsdorf– Nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern mit Humor machen Axel Seifert, Nicolo Witte und Mario Spelthan auf die Gefahren der Sucht aufmerksam. Dass einem dabei das Lachen im Halse stecken bleibt, zeigte sich in der Vollversammlung des Arbeitskreises Sucht im Landkreis. Eingeladen dazu war die Kabarettgruppe „Präventuum mobile“. Ihre Sketche und Szenen hinterließen nachdenkliche Gesichter im Publikum

„Die meisten Suchtvorträge sind öde. Da setzen wir an. Wir wollen nicht über den Verstand eingreifen, sondern über das Herz“, erklärt der Psychologe Axel Seifert, der in der Kabarettgruppe die Rolle des Moderators übernommen hat. In den folgenden anderthalb Stunden greifen die drei im Glashaus der Jugendbildungsstätte Königsdorf Beispiele aus verschiedenen Bereichen der Sucht auf. Sie stellen ein Gespräch unter Freunden dar, bei denen die reale Konversation in einer Flut von Nachrichten auf dem Smartphone untergeht.

+ Ein eingespieltes Team: Seit 2006 treten Nicolo Witte (li.) und Mario Spelthan mit ihrem Kabarett-Programm zum Thema Sucht und Gewalt auf. Nicht im Bild ist der Dritte im Bunde, Axel Seifert. © sh

Nikolo Witte, Polizist und Referent zur Suchtprävention in München, spielt danach die Rolle eines Jungen, der mit abwesendem Gesichtsausdruck und sichtlichen Schwierigkeiten erklärt, welche seiner fünf Tabletten er für was nimmt. „Und die letzte hier nehme ich, damit ich die anderen vertrage.“ Die Pharmaindustrie sei wie jede andere Industrie am Verkauf ihrer Produkte interessiert, sagt Seifert. „Der Weg in die Medikamentenabhängigkeit ist kein langer, gerade ADHS-Diagnosen sollten nie nur vom Hausarzt, sondern auch von einem Psychologen bestätigt werden“, erläutert der Moderator.

Auch dem Thema Gewalt widmen die Schauspieler einen Sketch. „Gewalt und Sucht gehören zusammen, 40 Prozent aller Täter und /oder Opfer stehen unter Alkoholeinfluss“, merkt Witte an. Die Stühle auf der Bühne stehen erst für eine Sitzgruppe in der U-Bahn, in der eine Frau belästigt wird, dann für eine Bar, in der drei Männer einen Unbeteiligten zusammenschlagen und filmen. Das Publikum, bis dahin noch amüsiert von den Schauspielkünsten und Gags der Präventionsgruppe, ist still geworden. „Das ist unangenehm, oder?“, fragt Kriminalhauptkommissar Witte.

Zum Abschluss zeigen die Akteure eine Parodie aus der Drogenprävention, wie sie früher üblich war. „Heute steht Stoffkunde auf dem Programm“, kündigt Sozialpädagoge Spelthan an, der einen Lehrer spielt. Sein Helfer wiegt 200 Gramm Haschisch, Kokain und Heroin ab, und verteilt es unter den Schülern. „Tauscht Euch darüber aus, wie es aussieht, riecht, schmeckt und schaut mal, was es mit Euch macht.“ Zurück kommen nur 150 Gramm der Substanzen. „Ein normaler Schwund“, konstatiert der Pädagoge.

Leonora Mitreuter

