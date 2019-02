Wie geht es weiter mit der SPD?

In der SPD-Arbeitsgemeinschaft 60plus wurde kürzlich mit dem Landtagsabgeordneten Florian von Brunn über den Zustand der Partei diskutiert. Es herrscht Resignation.

Königsdorf–Quo vadis, SPD? Darüber diskutierte die SPD-Arbeitsgemeinschaft 60plus mit dem Landtagsabgeordneten Florian von Brunn. Die bayerischen Sozialdemokraten befinden sich laut aktueller Forsa-Umfrage mit sechs Prozent auf einem historischen Tiefpunkt. Gabriele Skiba bekannte, angesichts der seit der Landtagswahl andauernden Talfahrt „schon eine gewisse Resignation“ zu verspüren.

Die Wolfratshauserin Skiba bleibt Vorsitzende der von ihr vor vier Jahren mitbegründeten SPD-Arbeitsgemeinschaft 60plus Bad Tölz-Wolfratshausen. Zu ihrem Stellvertreter wählten die 23 anwesenden Mitglieder in der Versammlung im Restaurant am Bibisee Toni Hartl aus der Jachenau. Den Vorstand komplettieren die drei Beisitzer Monika Hoffmann-Sailer (Kochel), Hans Lenhardt (Geretsried) und Monika Scherer (Geretsried).

Auch andere Mitglieder beklagten in der Versammlung, die SPD zeige im Moment keine Lösungen auf. Sie bohre nur mit dem Finger in den Wunden. „Wir haben unser Profil im Laufe der Jahre abgefahren“, sagte Wolfratshausens Stellvertretender Bürgermeister Fritz Schnaller. Roswitha Beyer aus Wolfratshausen sprach von einem „Programm-Hopping“ und „Personal-Hopping“, das aufhören müsse. Der ehemalige Bundestagsabgeordnete Klaus Barthel aus Kochel bedauerte, dass die SPD die Jüngeren nicht adressiere.

Mit der Frage, was in der Vergangenheit schiefgelaufen ist und wie man das Vertrauen der Menschen zurückgewinnt, befasste sich die Landes-SPD am vergangenen Wochenende auf ihrem Parteitag in Bad Windsheim. Florian von Brunn gab die aus seiner Sicht wichtigsten Erkenntnisse wieder. Die Sozialdemokraten dürften nicht immer nur in kleinen Schritten von einer Großen Koalition bis zur (möglicherweise) nächsten denken. Die GroKo könne kein Zukunftsmodell sein, meinte von Brunn in diesem Zusammenhang. Die Partei müsse ihr Klientel – nicht mehr den Bergarbeiter wie früher, sondern die Krankenschwester, den Busfahrer oder Briefzusteller – ins Auge fassen. Deutschland wie Bayern bräuchten eine für den kleinen Mann erschwingliche Klima- und Umweltpolitik und mehr tariflich bezahlte Arbeitsplätze. Die Rente solle in eine Erwerbstätigenversicherung umgewandelt werden.

Die Baugesetze müssten dahingehend geändert werden, dass mehr sozialgerechte Bodennutzung möglich ist. Die Regierung solle mehr Geld in die Entwicklungshilfe stecken, um weitere Flüchtlingszuwanderungen zu vermeiden. Darüber hinaus sei das Thema Bildung im Landtagswahlkampf zu kurz gekommen.Von Brunn wünscht sich Chancengleichheit für alle Kinder, unter anderem durch den Ausbau der Schulsozialarbeit. Persönlich sprach sich der Landtagsabgeordnete für ein Tempolimit aus, wegen der Sicherheit. Die wenn auch geringe Kohlendioxideinsparung sei besser als nichts.

Von den Mitgliedern kamen weitere Forderungen. Ilse Nitzsche aus Wolfratshausen will die Zeitarbeit einschränken, Roswitha Beyer ermunterte dazu, „aufrechter zu gehen“. Die SPD sei eine tolle Partei, seit über 150 Jahren, sagte sie. Man müsse den Menschen wieder deutlicher erklären, wofür sie stehe. Gabriele Skiba schlug vor, die Genossen im Landkreis sollten sich auf zwei bis drei Themen konzentrieren, die sie in der nächsten Zeit intensiv bearbeiten. Eines könnte die kostenlose oder günstige Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel für ältere Menschen nach dem Vorbild Südtirols sein. Ein entsprechender Antrag der Arbeitsgemeinschaft 60plus sei in Vorbereitung. Tanja Lühr