Zwei Königsdorferinnen sind zertifizierte Klimapädagoginnen

Projekt KlimaAlps

Der Klimawandel hat auch den Landkreis längst erreicht. Das Bewusstsein dafür zu schärfen, ist Aufgabe der neuen Klimapädagoginnen.

Bad Tölz-Wolfratshausen/Königsdorf – Wenn sie an den Klimawandel denken, haben viele Bilder von Eisbären im Kopf, die wegen der Erderwärmung auf dünnen Eisschollen sitzen. Mancher denkt vielleicht noch an das Abschmelzen der Gletscher. Doch der Klimawandel ist bereits direkt vor unserer Haustür angekommen. Er ist zum Sehen und Greifen nah. Um der Bevölkerung das bewusst zu machen, haben die Initiatoren des bayerisch-österreichischen Gemeinschaftsprojekts KlimaAlps vorerst 16 Klimapädagoginnen und -pädagogen ausgebildet.

In den vergangenen drei Jahren überwanden die Teilnehmer Steilhänge, wanderten über Wiesen und durch Moore, untersuchten den Bergwald, sprachen mit Landwirten, beobachteten Flüsse und Seen, erkundeten Städte und Siedlungen. Im Lauf der Ausbildung eigneten sie sich sowohl das nötige Fachwissen als auch pädagogische Kompetenzen an.

Das Ergebnis präsentierte die KlimaAlps-Gruppe, bestehend aus den Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshausen und Garmisch-Partenkirchen, der Energiewende Oberland (EWO), der Umweltstation Königsdorf, dem Zentrum für Umwelt und Kultur Benediktbeuern und der Umwelt-Forschungsstation Schneefernerhaus, kürzlich in der Jugendbildungsstätte Königsdorf.

Kooperation zwischen Bayern und Österreich

Insgesamt wirkten 13 Kooperationspartner mit. Das Projekt gefördert hat zu 75 Prozent das Programm Interreg Österreich-Bayern. Unterstützt wurde es zudem vom Land Tirol und vom Land Oberösterreich. Seit dem 1. Juli hat die Jugendsiedlung Königsdorf die Administration für KlimaAlps übernommen. Das heißt, neue Pädagogen werden künftig hier geschult.

Doch wie wollen sie den Klimawandel sichtbar machen? Im Ammergau, in Königsdorf und Benediktbeuern wurden mithilfe der EWO sogenannte KlimaTope geschaffen, also interaktive Themenwege durch die Moore. Die Umweltstation Königsdorf entwickelte auf ihrem Gelände eine digitale Geländerallye für Kinder ab etwa zehn Jahren. Spielerisch lernt der Nachwuchs mit der App „Actionbound“, wie sich der Klimawandel auf Flüsse und Seen auswirkt.

Es ist wichtig, gut argumentieren zu können

Die Forscher vom Schneefernerhaus haben den Klimawandel nicht nur sichtbar, sondern auch hörbar gemacht. Sie komponierten eine Melodie aus Temperaturdaten der vergangenen Jahrzehnte. Es verwundert nicht: Die Töne werden immer höher, am Ende klingen sie alarmierend schrill. „Wir haben großen Wert auf wissenschaftlich fundiertes Arbeiten gelegt“, betont Sylvia Armbruster von der Forschungsstation unterhalb des Zugspitzgipfels.

Das gilt für alle entwickelten Unterrichtstools. Im Bereich Landwirtschaft etwa gingen die Teilnehmer der Frage nach, ob Kühe aufgrund ihrer Methanproduktion wirklich so schlecht für die Kohlendioxid-Bilanz sind. Im Reither Moor bei Seefeld in Tirol zeigten sie an verschiedenen Stationen Spuren der letzten Eiszeit auf und dokumentierten, wie Tiere und Pflanzen auf die anhaltende Trockenheit reagieren.

„Es ist uns wichtig, dass die Klimapädagogen in Diskussionen gut argumentieren können“, sagt Projektleiterin Cornelia Baumann von der EWO. Zwei von ihnen stammen aus Königsdorf: Miriam Stiel und Katharina Horvat von der Umweltstation Königsdorf erhielten im Rahmen der Veranstaltung ihre Abschluss-Zertifikate. „Mir hat die Ausbildung noch einmal deutlich gemacht, dass jeder Einzelne sich dringend einschränken muss, damit unsere Kinder und Enkel eine Zukunft haben“, sagt Katharina Horvat.

Mindestens zehn Jahre lang will die Jugendbildungsstätte das Projekt weiterführen. Fördermittel gibt es keine mehr. Die Schulung muss nun von den Auszubildenden selbst bezahlt werden. Eine der ersten Interessentinnen für die Zusatzqualifikation war die Klimaschutzbeauftragte des Landkreises, Veronika Böhm. „Ich bin froh, dass ich auch auf dem Gebiet der Bildung arbeiten darf. Es gibt noch sehr viel zu lernen über den Klimaschutz“, meinte sie. Tanja Lühr

