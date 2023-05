„Mein Mann ist der geborene Almwirt“: Beliebter Biergarten kurz vor Eröffnung - Familie steht in den Startlöchern

Von: Franziska Konrad

Teilen

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: Tische säubern und trocknen, das steht bei Martin Schwaighofer, Wirt der Königsdorfer Alm, etwa auf dem Programm. Unterstützung bekommt er von seiner Frau Regina und der vierjährigen Tochter Magdalena. Mein Mann ist der geborene Almwirt. © sabine Hermsdorf-hiss

Es ist soweit: Am Wochenende öffnet die Königsdorfer Alm wieder ihre Pforten. Doch bis dahin gibt es für Familie Schwaighofer noch viel zu erledigen.

Königsdorf – Vogelgezwitscher erfüllt die Luft. Der Geruch von saftig grünem Gras ringsherum steigt einem in die Nase. Nur der graue, wolkenbedeckte Himmel trübt das Idyll. Wer die Ohren spitzt, hört außerdem leises Radiodudeln. „TNT“ von AC/DC. Die energiegeladene Musik kommt von der Königsdorfer Alm. Kommenden Samstag startet der Biergarten in die Saison. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

Königsdorfer Alm startet am Samstag in die Biergartensaison

Auf dem Almgelände fegt Wirt Martin Schwaighofer mit einem Wischer das Wasser von Biertischen. Ehefrau Regina steht daneben – einen Putzlappen in der Hand – und wartet auf ihren Einsatz. Alles geschieht unter den wachsamen Augen von Töchterchen Magdalena (4). „So kurz vor dem Start waren wir, glaube ich, noch nie so unfertig wie jetzt“, sagt die 41-Jährige und lacht. „Ach kimm, des werd’ scho“, zwinkert der 42-Jährige seiner Frau aufmunternd zu. „Wenn der Mai kommt und da das Wetter passt, dann werd’ alles guat.“

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Stichwort Wetter. Genau das machte dem Paar bei seinen Planungen den ein oder anderen Strich durch die Rechnung. Am Übergang vom Kiesweg zur Wiese hat der Königsdorfer Gras gesät. Gewachsen ist der neue Rasen bislang nicht. „Der Boden war ja saukalt.“ Der Blick des Wirts schweift nach hinten zu einem kaputten Zaun. Daran lehnen vereinzelte Holzpfosten. „Das steht auch noch an. Aber bei dem ganzen Regen ist das ein einziger Baaz.“

Bis zur Eröffnung steht den Schwaighofers noch ein „Vollprogramm“ bevor. „Nach und nach wird alles wieder hochgefahren“, sagt Regina Schwaighofer. Lebensmittel müssen eingekauft, Garnituren abgeschliffen, der Spielplatz mit Hackschnitzel aufgefüllt und der Gemüsegarten neu anlegt werden, zählt sie ein paar Aufgaben auf. „Den Salat und die Kräuter haben wir letztes Jahr zum ersten Mal angebaut, für unsere Salatgarnitur“, erzählt die Wirtin stolz. Heuer will sie das Beet vergrößern.

Königsdorfer Alm: Bis zur Eröffnung steht Betreibern noch ein „Vollprogramm“ bevor

Im Sommerprogramm des Biergartens gibt es ebenfalls Neuerungen: Am Sonntag, 25. Juni, findet erstmals ein Familientag statt, mit mobilem Kasperltheater, Kinderschminken und Kutschfahrten. „Das hatten wir vor Corona geplant, jetzt können wir es endlich umsetzen.“ Eine weitere Premiere steht am Freitag, 4. August, an: Die erste Abendveranstaltung auf der Königsdorfer Alm mit dem Geretsrieder Musiker Willi Sommerwerk. „Das wird keine Party, sondern ein griabiger Abend“, verrät die Chefin. „Hoffentlich machen unsere Gäste mit.“

Die Geschichte der Königsdorfer Alm Heute ist die Königsdorfer Alm ein Biergarten mitten in der Natur und gilt gerade bei Familien als beliebtes Ausflugsziel. Das Unternehmen startete jedoch einst als klassischer Almbetrieb: Am 29. September 1907 wurde die Königsdorfer Alm gegründet. 68 Grundbesitzer und Bauern schlossen sich zu einer Weidegenossenschaft zusammen.

Große Gebiete des heutigen Geretsried, zum Beispiel der Stadtteil Stein, zählten zur damaligen Weidefläche. Während der Almsaison hüteten fortan Hirten die Kühe und Kälber der Königsdorfer Bauern. Den Sommer über lebten die Viehhirten auf der Alm.

Jeden Sonntag bewirteten sie Gäste, „zum Beispiel Königsdorfer Landwirte, die nach ihren Viechern schauten“, erzählt Martin Schwaighofer. „Auf der Alm bekamen sie dann eine Brotzeit.“ Schwaighofers Großvater war einer der letzten Almhirten.

Einige Jahrzehnte später, im Dezember 1969, stürzte das gesamte Almgebäude unter einer schweren Schneelast ein. Schwaighofers Vater baute die Hütte drei Jahre später gemeinsam mit einem Freund wieder auf. Nach und nach entwickelte sich die Königsdorfer Alm zum Biergartenbetrieb. Im Jahr 2017 übernahm Martin Schwaigerhofer mit seiner Frau Regina die Alm. kof

Vor sechs Jahren übernahm das Ehepaar die traditionsreiche Alm (siehe Kasten) von Martin Schwaighofers Vater. Bis heute bäckt seine Mutter jedes Wochenende Kuchen für den Biergarten. „Und wenn es mal eine Lücke im Dienstplan gibt, springen mein Bruder oder meine Schwester ein.“ Der Königsdorfer ist als kleiner Bub selbst auf der Alm aufgewachsen. Heute, eine Generation später, erleben seine Kinder Korbinian (10), Franziska (7) und Magdalena dasselbe.

Während der Saison zieht es die fünfköpfige Familie täglich auf ihre Alm. „Allein nach unseren Viechern müssen wir ja jeden Tag schauen“, erklärt die dreifache Mutter. Überwintern dürfen die etwa zehn Schafe und Ziegen auf dem Hof von ihren Eltern. Nur die beiden Alm-Schweine werden im Herbst geschlachtet. „Und Almkatze Heide überwintert bei uns daheim in Königsdorf.“ Im Sommer zieht die Samtpfote in den Stall – inklusive Katzenklappe – um. „Das funktioniert tatsächlich.“

Königsdorfer Alm öffnet am Wochenende: Biergarten in nach wie vor Familienbetrieb

Trotz der 25 Mitarbeiter ist der Biergarten nach wie vor ein Familienbetrieb. Selbst die Junior-Schwaighofers tragen ihren Teil bei: Jeden Freitag veranstaltet das Trio ein Ramadama. Mit Müllzwickern ausgestattet, suchen Korbinian, Franziska und Magdalena die Umgebung nach herumliegendem Müll ab. „Wenn sie zum Beispiel ein Zehnerl finden, sind sie total happy“, verrät ihre Mutter und lacht. Inzwischen hat sich Martin Schwaighofer wieder zu seiner Gemahlin in der Sitzecke unter dem Dach gesellt.

Mein Mann ist der geborene Almwirt. Wenn die Saison losgeht und die ersten Gäste kommen, blüht er richtig auf.

„Es reicht nicht ganz zum Leben, aber die Alm ist definitiv mehr als nur ein Hobby“, versucht er seine Leidenschaft in Worte zu fassen. Den Sommer über arbeitet der Heizungsbauer deshalb in Teilzeit. Mit der Alm kommt er in dieser Zeit trotzdem auf eine Sieben-Tage-Woche. „Aber das ist es mir echt wert“, betont der 42-Jährige. Regina Schwaighofer knufft ihn daraufhin sanft in die Seite. „Mein Mann ist der geborene Almwirt. Wenn die Saison losgeht und die ersten Gäste kommen, blüht er richtig auf.“ kof

Info

Die Königsdorfer Alm öffnet am Samstag, 6. Mai. Ab diesem Zeitpunkt hat der Biergarten bis zum 1. Oktober samstags ab 12 Uhr sowie sonn- und feiertags ab 10 Uhr geöffnet. Weitere Infos gibt es unter www.koenigsdorfer-alm.de.

Aktuelle Nachrichten aus der Region Wolfratshausen/Geretsried lesen Sie hier.