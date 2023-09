Gemeindefinanzen bis Tempolimit: Königsdorfer zeigen sich bei Bürgerversammlung überwiegend zufrieden

Von: Rudi Stallein

Teilen

Rund 30 Königsdorfer folgten am Mittwochabend der Einladung zur Bürgerversammlung. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Bei der jüngsten Bürgerversamlung spannnte Rathauschef Rainer Kopnicky den Bogen von Gemeindefinanzen bis zu einem Grundsatzbeschluss zum Tempolimit.

Königsdorf – Die Bürger in der Gemeinde Königsdorf in Oberbayern sind ganz überwiegend offenbar recht glücklich. Fast acht von zehn Menschen im Dorf seien mit ihrer Lebenssituation sehr (46 Prozent) oder sogar absolut zufrieden (31,7 Prozent), zitierte der stellvertretende Landrat Klaus Koch in seinem Grußwort bei der Bürgerversammlung am Mittwochabend aus den soeben veröffentlichten Ergebnissen einer Umfrage.

Gemeindefinanzen bis Tempolimit: Königsdorfer zeigen sich bei Bürgerversammlung überwiegend zufrieden

Man hätte es ahnen können, angesichts des mit positiven Entwicklungen gespickten Berichts zum Status quo der Gemeinde. Etwa eine Stunde lang hatte Bürgermeister Rainer Kopnicky den rund 30 Zuhörerinnen und Zuhörern in der Aula der Grundschule einen Überblick über „viele schöne und mal nicht so schöne Ereignisse“ aus den vergangenen Monaten gegeben. Angefangen bei den Gemeindefinanzen über Hilfeleistungen beim Hagelunwetter, den Besuch in der Partnergemeinde Königsdorf im österreichischen Burgenland und die Freiwillige Feuerwehr, die nächstes Jahr ihr 150-jähriges Bestehen feiert, bis zur Asyl-Situation reichte das Themenspektrum. Zwei Punkte nahmen in den Ausführungen des Bürgermeisters größeren Raum ein: der Bereich Kita-Schule-Turnhalle und der geplante Solarpark Mooseurach.

Noch haben wir Metzger, Bäcker, Zahnarzt, Apotheke et cetera im Dorf. Wir sollten schauen, dass das auch weiterhin so bleibt.

Rainer Kopnicky, Bürgermeister von Königsdorf © Sabine Hermsdorf-Hiss

Sowohl Kindertagesstätte wie auch Grund- und Mittelschule seien „derzeit mehr als gut ausgelastet“, berichtete Kopnicky. „Langfristig muss sich die Gemeinde damit auseinandersetzen, dass weitere Kinderbetreuungseinrichtungen notwendig sein werden.“ Im Hinblick auf den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung, der ab dem Schuljahr 2026 bis 2030 für Grundschulkinder stufenweise in Kraft tritt, sieht der Bürgermeister „eine besondere Herausforderung“ auf die Gemeinde zukommen. In puncto Mittagsbetreuung soll die im Bau befindliche neue Turnhalle (im Oktober soll Richtfest gefeiert werden) mit den integrierten Ergänzungsräumen die Situation deutlich verbessern. Für das Projekt plane man mit Baukosten von rund 7,3 Millionen Euro. „Wir sind bemüht, das auch einzuhalten, aber das ist gar nicht so leicht.“

Wichtig sei der Erhalt der Infrastruktur – „gerade im Betreuungsbereich, aber auch die Nahversorgung“

Als „ein ganz spannendes Projekt“ stuft das Gemeindeoberhaupt den Solarpark Mooseurach ein. Wie berichtet soll auf dem Gelände des Gutshofs eine circa 22 Hektar umfassende Photovoltaik- (PV-)Freiflächenanlage errichtet werden. „Das ist auch eine bauliche Herausforderung“, erklärte Kopnicky. „Aber wenn das realisiert werden kann, ist dies eine der größten PV-Anlagen in Oberbayern.“

Ein Thema, das die Bürgerinnen und Bürger in nächster Zeit intensiver beschäftigen wird, ist Tempo 30 – und zwar innerorts. Nach „jahrelangem zähen Ringen“ habe der Gemeinderat dazu im Juli dieses Jahres einen Grundsatzbeschluss gefasst. Vornehmlich, so der Bürgermeister am Mittwochabend, um die Schulwegsicherheit auf den „Hauptrouten“ zu verbessern. Konkret werde auf der Sedlmeierstraße, in Teilbereichen auf der Mooseuracher und der Beuerberger Straße, auf der Osterhofener Straße sowie auf der Dorfstraße die Geschwindigkeit für Autos, Lkw und Motorräder auf 30 km/h reduziert. Zudem werde an besagten Orten „das Fahrverhalten durch Messungen erfasst“, kündigte Kopnicky an und ergänzte: „Es muss deshalb nicht gleich Knöllchen geben.“

Aktuelle Nachrichten aus Königsdorf finden Sie hier.

Noch relativ entspannt ist in Königsdorf der Umgang mit der Flüchtlingssituation. Derzeit leben in der Gemeinde 63 Asylbewerber, die zu einem großen Teil in der Unterkunft am Roßmoosweg untergebracht seien. „Unauffällig und harmonisch“ verlaufe die Unterbringung von aus der Ukraine ankommenden Kriegsflüchtlingen. „Diese konnten dank eines sehr großen privaten Engagements alle in privaten Wohnungen und Räumen untergebracht werden.“ Der Bürgermeister betonte aber auch: „Die Kapazitäten für die Unterbringung sind nahezu erschöpft. Das kann nicht bis ins Unendliche weitergehen.“

Beim Blick in die Zukunft machte Kopnicky in der Bürgerversammlung deutlich, dass „die Aufrechterhaltung der Infrastruktur im Dorf, gerade im Betreuungsbereich, aber auch was die Nahversorgung betrifft, aufgrund der aktuellen Lage“ noch stärker in den Vordergrund rücken werde. „Noch haben wir Metzger, Bäcker, Zahnarzt, Apotheke et cetera im Dorf. Wir sollten schauen, dass das auch weiterhin so bleibt.“

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter.