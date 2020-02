Mann zwischen Angriff und Ausgleich: Bürgermeisterkandidat Rainer Kopnicky im Porträt

Königsdorfs einziger Bürgermeisterkandidat Rainer Kopnicky im Porträt.

Königsdorf– Man soll sich in Rainer Kopnicky nicht täuschen – so wie es dem Autor passiert ist. Seit beinahe drei Jahrzehnten kennen sich beide, auf der einen Seite der Tischtennisspieler Kopnicky, auf der anderen der Redakteur, viele Jahre als Berichterstatter im Lokalsport unterwegs. Als solcher hatte er einzigen Königsdorfer Bürgermeisterkandidaten eher als ruhigen, zurückhaltenden, stets um Ausgleich bemühten Zeitgenossen auf dem Schirm. Während des gemeinsamen Spiels an der Platte offenbart Kopnicky jedoch eine unerwartete Seite: Angriffslustig drischt er seinem Gegenüber die Bälle um die Ohren. Von wegen Defensivstratege: Der 52-Jährige kann auch anders. Verteidigen sei ihm nicht fremd, sagt er, „aber ich würde mich eher als offensiv ausgerichteten Spieler sehen“.

Königsdorf: Rainer Kopnicky offenbart unerwartete Seite

Tischtennis, Sport generell, ist das große Steckenpferd des Mannes, der Nachfolger seines, als Landrat kandidierenden CSU-Parteikollegen Anton Demmel werden möchte. Gerade zehn Jahre alt, schloss er sich dem örtlichen TSV an – zunächst den Kickern, bald auch der Tischtennissparte. Für letztere bestreitet er gut 40 Jahre später immer noch Punktspiele. Dazwischen liegen jede Menge Ehrenämter. Bis zu zehn waren es parallel zu seinen Hochzeiten: 17 Jahre lang war er Spartenchef der Zelluloid-Fraktion, dazu Vize und Kassier der Fußballer sowie Tischtennis-Kreisjugendwart. Immer noch ist er Vize des Gesamtvereins. Obendrein sitzt er seit 2002 im Gemeinderat. In den war er als Kandidat der Freien Wähler eingezogen. Zuletzt hat er die Zahl seiner Ämter etwas reduziert, „jetzt sind es fünf, sechs“.

Kopnickys vielfältiges Engagement stand vielleicht der Gründung einer eigenen Familie im Weg. Ein hoher Preis? „Preis möchte ich das nicht nennen“, widerspricht der Single, „es hat sich halt einfach nicht ergeben.“ So besteht seine Familie eben aus seinem 18 Jahre älteren Bruders Hans und dessen Familie, sie wohnen gleich nebenan. Die Eltern sind recht früh gestorben – seine Mutter, als er 16 war, der Vater zehn Jahre später.

Kopnicky absolvierte eine Ausbildung zum Verwaltungsfachwirt

Nach der Fachoberschule in Bad Tölz absolvierte Kopnicky er in seiner Heimatgemeinde eine Ausbildung zum Verwaltungswirt. Weil danach in der kleinen Verwaltung keine Stelle frei war, wechselte Kopnicky 1991 zur Stadt Geretsried, deren Liegenschaftsamt er heute leitet. Über den Beruf schnupperte der in Bad Tölz geborene Königsdorfer in die Kommunalpolitik – „bis mich Lenz Floßmann von den Freien Wählern konkret ansprach“. Etwa Mitte der 1990er Jahre war das. Wenig später kandidierte Kopnicky – erstmals und erfolglos – für das Amt des Bürgermeisters.

Warum er Ende 2018 zu den Christsozialen wechselte? So groß weiche deren Politik nicht von der ab, die er als Freier Wähler vertreten habe, sagt er. „Und ich bin eher ein konservativer Mensch.“ Außerdem habe die CSU einen Kandidaten gesucht, weil sich in ihren Reihen keiner fand. Erst damit war für Kopnicky der Weg zu den Schwarzen frei. Auf einen parteiinternen Zweikampf um eine Kandidatur hätte sich der 52-Jährige nicht eingelassen.

Zurück an der blauen Platte: Kopnicky erklärt dem hoffnungslos unterlegenen Berichterstatter einige Basics des Tischtennissports. Er besitzt – natürlich – auch einen Trainerschein. Von seinem Wissen profitierte der TSV-Nachwuchs: Vier seiner ehemaligen Schützlinge spielen heute in der Ersten Tischtennismannschaft.

Kopnicky ist Gründungsmitglied der Kischdarfer Maschkera

Abseits des Sports gibt es natürlich auch einen Rainer Kopnicky. Er ist Gründungsmitglied der Kinschdarfer Maschkera, obwohl er sich selbst als „gebremsten, semiprofessionellen“ Faschingsfan bezeichnet. Und er hat 2003 mitgeholfen, den örtlichen Jugendförderverein aus der Taufe zu heben. Dessen offene Jugendarbeit ist ihm wichtig. Selbst auf dem Dorf lässt sich längst nicht mehr alles über die Vereine abfangen. „Viele junge Leute interessiert das nicht, sie wollen sich nicht mehr binden.“

Auf die nachfolgenden Generationen wird Kopnicky sein Augenmerk legen, sollte er Rathauschef werden. Der Schulstandort Königsdorf müsse gefestigt und verbessert werden, ebenso die dörfliche Infrastruktur, sagt er, „damit die jungen Leute und deren Kinder hier bezahlbaren Wohnraum, Tagesstätten, Ärzte, Bäcker vorfinden“. Das seien die großen Herausforderungen. Um die zu bewältigen, will er eine seiner Stärken einbringen: „Ich kann mich gut in Projekte reinbeißen.“

peb