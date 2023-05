Kreis-Grüne: Forderung nach mehr Investitionen in ÖPNV, Wind und Sonne

Gut besuchter Frühjahrsempfang: Etwa 70 Besucher diskutierten auf Einladung des Grünen-Kreisverbands mit dem Landtagsfraktionssprecher Ludwig Hartmann (am Mikro) in der Jugendsiedlung in Königsdorf.

Gegen die gesamte fossile Lobby

Bei einem veganen Buffet, Musik und Gesprächen läuteten die Kreis-Grünen den Wahlkampf ein. Sie fordern mehr Investitionen in ÖPNV, Wind und Sonne.

Königsdorf – Zu ihrem traditionellen Empfang, diesmal in der Jugendsiedlung Hochland, begrüßten die Kreissprecher Melanie Grünewald und Andreas Wild etwa 70 Mitglieder und Gäste sowie Politiker aller Ebenen, allen voran Ludwig Hartmann, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Bayerischen Landtag und direkt gewählter Stimmkreiskandidat für München-Mitte. Mit ihm in den Landtag möchten der Eurasburger Direktkandidat Jakob Koch und der Lenggrieser Listenkandidat (Platz 38) Klaus Hanus.

Kritik an Verkehrsminister Wissing: „macht seine Arbeit nicht wirklich“

Bundestagsabgeordneter Karl Bär aus Holzkirchen sowie Bezirkstagskandidat Marius Schlosser, gleichzeitig Wahlkreismitarbeiter Bärs, diskutierten ebenfalls mit der Basis. Bär kritisierte Verkehrsminister Volker Wissing, der „seine Arbeit nicht wirklich macht“. Er forderte, dass Geld und Planungskapazitäten, die durch Entscheidungen gegen neue Straßen frei werden, in Schieneninfrastruktur wie die S7-Verlängerung nach Geretsried investiert werden sollen.

Mehr Geld für den Ausbau des ÖPNV

Mehr Mittel für den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) möchte auch Jakob Koch. In dem Fall soll der Freistaat den Ausbau des Busnetzes bezahlen. „Wir im Kreis stehen jedes Mal vor einem Riesenberg, den wir finanzieren müssen, damit überhaupt ein Bus fährt“, sagte der Kreis- und Gemeinderat. Von den Mitgliedern auf die „Letzte Generation“ angesprochen, antwortete der 27-jährige Marius Schlosser, es habe immer schon Proteste und Blockaden gegen Projekte gegeben, zum Beispiel gegen die Wiederaufarbeitungsanlage in Wackersdorf. Die heutigen Aktivisten handelten aus der Verzweiflung heraus, „weil politisch nichts passiert“.

Klaus Hanus äußerte sich zum umstrittenen, geplanten Gasheizungsverbot ab 2024. Der Zimmerer sagte, ein modernes Holzhaus verbrauche so wenig Wärme, dass man nicht auch noch eine Holzheizung vorschreiben müsse. Auf Dauer werde der Rohstoff zudem teuer. Zum Walchenseekraftwerk bezog Koch Stellung. Er forderte, dass mit Ende der Konzession für Uniper im Jahr 2030 der Freistaat sowie die Stadtwerke Bad Tölz und München die Anlage gemeinsam betreiben sollen. Es sei ein großer Fehler gewesen, das Werk 1994 in private Hände zu geben. Koch: „Wir haben jetzt die historische Chance, diesen Fehler zu korrigieren. Es wird uns etwas kosten, aber die Zeiten, mutlos zu sein, sind vorbei.“

Freistaat verfügt über 11.000 Dächer - nur 500 sind mit Photovoltaik ausgestattet

In seinem Impulsreferat ging Ludwig Hartmann der Frage nach, ob der ländliche Raum ein „Game Changer“ für die Energiewende sein könne. Seine klare Antwort: ja. Doch dafür müsse der Freistaat mit entsprechenden Gesetzen den Weg für Wind und Sonne freimachen. Die Kommunen müssten den Bau von Anlagen vorantreiben. Hartmann beklagte die „fehlende Weitsicht“ der CSU. Ein Beispiel: Der Freistaat verfüge über 11.000 Dächer. Nur 500 davon seien mit Photovoltaik ausgestattet.

Übernahme des Walchenseekraftwerks eine Chance

Auch Hartmann sieht die Übernahme des Walchenseekraftwerks als Chance. Zum einen würde die Rendite an den Freistaat und somit die Bevölkerung fließen – statt an „irgendwelche Aktionäre“. Zum anderen böte sich die Möglichkeit, das Werk ökologischer zu gestalten, wovon die Isar und die kleineren Zuflüsse profitieren würden. Auch für die Elektromobilität sieht Hartmann auf dem Land großes Potenzial, weil es hier einfacher sei als in den Großstädten, die Fahrzeuge mit dem Sonnenstrom vom eigenen Dach zu laden.

Die Wirtschaft im ländlichen Raum fordert der Grüne auf, die erneuerbaren Energien stärker einzusetzen. An sonnigen Tagen wie dem Tag des Frühjahrsempfangs herrsche ein Überangebot an Strom, der verbraucht werden müsse. Gleichzeitig gelte es natürlich, das Thema Speicherung anzupacken. Einfach sei das alles nicht, denn, so gab Hartmann zu bedenken: „Wir legen uns gerade mit der ganzen fossilen Lobby an.“

