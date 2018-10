Kripochef: Danke fürs Danke aus Höfen

Mit Höchststrafen für die Täter fiel vor knapp zwei Wochen das Urteil im Doppelmord von Höfen. Der Fall war auch ein großer Erfolg für die Polizei. Markus Deindl, der Leiter der Kriminalpolizei Weilheim, blickt im Gespräch nochmals auf die Ermittlungen und den Prozessverlauf zurück.

Dreimal lebenslänglich, zweimal besondere Schwere der Schuld, einmal Sicherungsverwahrung sowie eine hohe Haftstrafe: Wie wird das Urteil im Kollegenkreis kommentiert?

Kurz und knapp: Es war das Urteil, das wir nach den Ermittlungen erwartet haben.

War es der größte Kriminalfall der letzten Jahrzehnte, wie Medien schrieben?

In unserer Region mit Sicherheit. Ansonsten ist das schwer vergleichbar.

Sie waren beim Urteil anwesend. Haben Sie dabei Genugtuung empfunden?

Es war nicht das Gefühl der Genugtuung, es war eine große Erleichterung zu spüren, zum einen, weil endlich dieser „Brocken“ abgeschlossen war. Zum anderen, dass gute Urteile zustand kamen.

Die Täter waren Polen. Es gab Amtshilfe der polnischen Polizei. War die beim Prozess anwesend? Gab oder gibt es da noch einen Austausch?

Nicht, dass ich wüsste. Ein Sachbearbeiter der Soko hat aber nach wie vor Kontakt zu den Kollegen in Polen.

Alles richtig gemacht, oder gab’s Fehler? Was hat die Manöverkritik ergeben?

Es gab tatsächlich eine Nachbereitung. Alle 60 Leute der Soko Höfen haben sich zwei Tage zusammengesetzt, um die Erfahrungen auszutauschen und zu bewerten.



...und?

Dazugelernt haben wir in Strukturfragen. Zu welchem Zeitpunkt die Soko etwa Spezialkräfte hinzuzieht, beim taktischen Vorgehen, da gibt’s noch Luft nach oben. Was richtig gut war: Dass im Haus in der chaotischen Anfangsphase die Infrastruktur in kürzester Zeit funktioniert hat. In einem Tag waren mit Räumen, Computern und Kommunikation die Voraussetzungen geschaffen, dass die Soko arbeiten konnte. Das hat für extreme Beruhigung gesorgt. Man stelle sich vor, dass man in so einer hektischen Anfangsphase sich statt um den Fall erst um die Organisation kümmern muss. Es hat sich bewährt, von Anfang an mit höchster Intensität und Personalstärke heranzugehen. Wir hatten da auch viel Unterstützung von oben.

Was war der Schlüsselmoment, als Sie wussten: Jetzt haben wir die Täter, der Fall ist gelöst?

Das kann man heutzutage ja nicht mehr so einfach sagen. Wenn man eine Spur findet, muss die gerichtsfest sein. Aber der Schlüsselmoment war schon, als wir 300 Meter neben dem Haus die DNA-Spur (des Haupttäters, d. Red.) gefunden haben, die in unserer Datenbank war. Da hatten wir ein Gesicht vor Augen, eine Person, kurzum den Roten Faden.

Was für ein Typ ist der 44-jährigen Haupttäter?

Ein Schwerkrimineller. Dass er seine Emotionen und Aggressionen nicht immer im Griff hat, hat er auch bei der Verhandlung gezeigt.

War er der klare Chef des Quartetts?

Für uns hat sich das immer so dargestellt. Richter und Ankläger haben es ja auch so gesehen, dass er wesentlicher Teil des Tatkomplexes war. Aber dass einer der drei Haupttäter wegen Mordes aus Heimtücke, Habgier und Grausamkeit nur zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt wurde, ohne die besondere Schwere der Schuld anzuerkennen, hat entscheidend damit zu tun, dass ihm ein umfassendes Geständnis zugute gehalten wurde.

Apropos: Was heißt denn in Deutschland lebenslänglich?

Lebenslänglich heißt, dass erst nach 15 Jahren seine Strafe zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Wenn die besondere Schwere der Schuld festgestellt wird, dann kann die Freiheitsstrafe frühestens ab 18 bis 20 Jahren Haft zur Bewährung ausgesetzt werden. Wenn Sicherungsverwahrung (wie beim Haupttäter, d. Red.) verhängt wird, dann wandert der Täter von der Justizvollzugsanstalt direkt in eine spezielle Haft-Einrichtung. Sicherungsverwahrung heißt quasi lebenslänglich.

Wo werden die Täter ihre Strafe verbüßen? Werden sie nach Polen ausgeliefert?

Wo sie ihre Haft absitzen werden, weiß ich nicht. In Straubing gibt’s ein Gefängnis für „schwere Jungs“ sowie ein Haus für Sicherungsverwahrung. Soweit ich weiß, könnten Täter nach zwei Dritteln der Haftstrafe an das Heimatland ausgeliefert werden. Aber nur, wenn die Strafe so vollzogen wird wie in Deutschland. Sicherungsverwahrung bleibt also Sicherungsverwahrung.

Wird der Fall ein Lehrfall der Polizei?

Über das Fortbildungsinstitut der Bayerischen Polizei in Ainring werden die Erfahrungen des Falles in Vorträgen an die Kollegen weitergegeben.

Wie geht’s dem Opfer?

Die Frau ist seelisch ziemlich angeschlagen. Aber da weiß ich auch nicht mehr, als bei der Zeugenaussage deutlich wurde. Aber die Frage gibt mir Gelegenheit, etwas Persönliches anzumerken: Aus meiner Sicht standen während des Prozesses und medial viel zu sehr die Täter, ihre Motive und die sozialen Umstände im Mittelpunkt. Die Opfer rückten in den Hintergrund. Irgendwie war die Gewichtung verschoben. Auch vor Gericht: eine Staatsanwältin, zwei Nebenklage-Vertreter und acht Verteidiger.

Gab’s Lob für die Kripo Weilheim?

Natürlich. Die Reaktionen waren sehr positiv. Was wirklich schön war: Die Einwohner von Höfen haben sich zusammengetan und uns einen Dankesbrief geschrieben. Alle haben unterschrieben. Das war was fürs Herz. Und wir hatten das Gefühl, dass wir alles richtig gemacht haben.

Fragen: Christoph Schnitzer

