Kritische Worte zur Kreisumlage in Königsdorf - „Nimmt einem langsam die Luft zum Atmen“

Von: Peter Borchers

Im Königsdorfer Rathaus wurden am Dienstag die finanziellen Weichen für das laufende Jahr gestellt. Der Gemeinderat genehmigte Haushaltsplan und -satzung für 2023. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Der Verwaltungsetat in Königsdorf für 2023 lag bei rund neun Millionen Euro. An Kreisumlage zahlte die Gemeinde heuer 2,26 Millionen. Dies sorgte für Unmut bei der UBL.

Königsdorf – Der Verwaltungshaushalt der Gemeinde Königsdorf in Einnahmen und Ausgaben für das laufende Jahr besitzt ein Volumen von 9,05 Millionen Euro. Der Vermögenshaushalt liegt bei 5,85 Millionen Euro. An Kreditaufnahmen sind 4,1 Millionen Euro vorgesehen. Kämmerin Bettina Bentz legte den Gemeinderäten in deren jüngster Sitzung Haushaltssatzung und -plan vor. Das Gremium segnete das umfangreiche Zahlenwerk einstimmig ab.

Königsdorf: Kommune ändert Rahmenbedingungen - Ausgaben steigen

Um ihre Finanzkraft halten zu können, hatte die Kommune im vergangenen Jahr einige Rahmenbedingungen geändert, zum Beispiel die Gebühren für Kindergarten und Wasserversorgung sowie den Hebesatz der Gewerbesteuer von 310 auf 330 von Hundert erhöht (wir berichteten). Dieses Geld fließt in den Verwaltungshaushalt. Allerdings wies Bentz darauf hin, dass auch die Ausgaben steigen.

Insbesondere betrifft das die Kosten für Energie – ein Plus von 23,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr – sowie für Personal, der größte Posten. Die Kämmerin rechnet hier mit 2,4 Millionen Euro: „Die Personalkosten erhöhen sich gegenüber dem Ansatz von 2022 um 290 000 Euro. Mehrausgaben ergeben sich durch Stundenerhöhungen und Höhergruppierungen.“

Gemeinderat Bernhard Woisetschläger (UBL) kritisierte die ständig steigende Kreisumlage. © FOTO: UBL

An Kreisumlage zahlt Königsdorf heuer 2,26 Millionen, das sind rund 290 000 Euro weniger als 2022 – obwohl der Kreistag den Hebesatz auf 50,54 Prozent der kommunalen Einnahmen angehoben hat. Geschuldet waren die außergewöhnlich heftigen Abgaben den hohen Gewerbesteuereinnahmen durch ein Unternehmen, das seinen Sitz mittlerweile nicht mehr in Königsdorf hat.

Die Folgen wirkten sich bis ins Vorjahr auf die Summe aus, die die Kommune an den Kreis abführen musste. „Das war ein Ausreißer nach oben, jetzt befinden wir uns bei der Gewerbesteuer wieder auf Normalniveau“, sagte Bürgermeister Rainer Kopnicky (CSU) auf die Nachfrage von Dr. Georg Stöckl (UBL).

Dessen Fraktionskollege Bernhard Woisetschläger kritisierte trotzdem, dass der Kreis die Umlage abermals aufgestockt hat. „Wir liegen jetzt über 50 Prozent, das nimmt einem langsam die Luft zum Atmen.“ Zumal von dem, was der Landkreis mit der Umlage finanziert, in erster Linie soziale Aufgaben und den Öffentlichen Personennahverkehr, wenig nach Königsdorf zurückfließe. Woisetschläger: „Wir zahlen jedes Jahr brav, haben aber beispielsweise nichts vom X-Bus, und der Radwegeausbau bei uns stockt auch.“

Kreisumlage in Königsdorf: Kritik von UBL - „Nimmt einem langsam die Luft zum Atmen“

Zurück zum Haushalt: Kämmerin Bentz rechnet mit Einnahmen für den Vermögenshaushalt – Zuweisungen von Bund und Freistaat – in Höhe von 1,45 Millionen Euro. Demgegenüber stehen Ausgaben in Höhe von etwa 5,8 Millionen Euro für zahlreiche Projekte, zuvorderst den Neubau der Turnhalle mit Mittagsbetreuung sowie unter anderem den Breitbandausbau, Sanierungsarbeiten und den Anbau am Schönrainer Feuerwehrhaus. Um den Vermögenshaushalt auszugleichen, nimmt die Gemeinde einen Kredit in Höhe von 4,1 Millionen Euro auf. Dieses Geld fließt in den Bau der Sporthalle. Aus dem Verwaltungs- will sie circa 211 000 Euro in den Vermögenshaushalt abführen.

Den Gemeinderäten gab Kämmerin Bentz in ihrer Zusammenfassung auf den Weg, „zusätzliche kostenintensive Investitionen gut zu überlegen“, damit der Etat bei möglichen negativen Entwicklungen nicht in Schieflage gerate. Zudem solle das Gremium weiterhin beherzigen, dass die Erfüllung von Pflichtaufgaben wie Daseinsvorsorge, Kinderbetreuung, Wasserversorgung und Straßenbau „an erster Stelle steht“.

