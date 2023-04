Kunst per Code: Künstler stellt in Königsdorf am Computer entworfene Bilder aus

Von: Andrea Weber

Gedruckte Unikate: Dr. Rigmar Osterkamp vor zwei seiner, am Computer entstandenen Bilder im Königsdorfer Rathaus. © web

Anstatt zum Stift, greift Dr. Rigmar Osterkamp zum Computer: Mit dem Gerät entwirft er aufwendige Bilder. Seine Kunstwerke sind nun im Königsdorfer Rathaus zu sehen.

Königsdorf – Im Königsdorfer Rathaus präsentiert Dr. Rigmar Osterkamp aktuell seine mit dem Computer programmierten Kunstwerke. Es sind geometrische, analytische und optische Bilder, sprich Abstraktionen in Linien, Bögen, Kreisen, Farbflächen, die sich wiederholen, in sich drehen, sich fortsetzen und anmuten, als würden sie sich eigenständig bewegen. Es handelt sich um hochwertige Drucke, teils matt ungerahmt, teils hinter Acrylglas gefasst. Bilder, die eine klare Sachlichkeit vermitteln.

Königsdorf: Künstler präsentiert am Computer programmierte Bilder

Osterkamp macht Kunst per Code. „Male ein rotes Quadrat, dupliziere es und verschiebe es an einen anderen Ort“, sagt der 79-Jährige. Was banal klingt, ist aufwendige Programmierung. Während eines Rundgangs durchs Rathaus – die Bilder hängen im Erdgeschoss und im Sitzungssaal – erklärt der pensionierte Wirtschaftswissenschaftler, der seit 2010 in der Gemeinde Bichl lebt, wie er seine Bilder entstehen lässt.

Es sei ein „mühsames Tüfteln und Entwickeln in einer Programmiersprache“. Osterkamp greift nicht selbst zum Stift, sondern lässt den Computer malen. Die Kunst war dem gebürtigen Hessen immer wichtig. Als Student entwickelte er dreidimensionale Nagelbilder nach dem Vorbild Günther Ueckers. Auch interessierte er sich für die sogenannte „konkrete Kunst“ von Josef Albers, jenem Bauhaus-Vertreter, der mit Farbflächen optische Täuschungen entwickelte.

Osterkamp, 1944 geboren, wuchs in Hamburg auf. Später studierte er in München und arbeitete viele Jahre als Volkswirt am IFO Institut für Wirtschaftsforschung. Er leitete die Abteilungen „Gesundheitsökonomie“ und „Entwicklungsländer“. „Zu meiner Tätigkeit gehörten Berechnungen und Analysen.“

Vernissage im Rathaus in Königsdorf: „Es ist immer eine Überraschung“

In seinem Ruhestand wollte Osterkamp Neues lernen. Er befasste sich intensiv mit der Programmiersprache „Processing“, mit der man zum Beispiel Bilddateien entwickeln kann. „Es sind grafische Arbeiten, die eine weite Spanne von Ruhe bis Bewegung von expressiver Kraft bis zur zarten Verspieltheit ausloten.“ Bis ein Ergebnis so wird, wie er es wünscht, muss Osterkamp dem Computer quasi die richtigen „Worte“, sprich Codes einflüstern. „Es ist immer eine Überraschung.“

Der 79-Jährige sitzt täglich an seinem Computer. Gibt ein, wertet aus, gibt neu ein, bis es ihm gefällt. Ein Geduldsspiel, bis sich die Linien- und Flächenstrukturen so verhalten, dass Spannung und Dynamik entstehen. In Osterkamps digitaler Bilderwelt ist kein Teilchen zu viel und kein Element zu wenig. Alle Arbeiten sind aufwendig gedruckt – werden aber nur einmal produziert, sind also Unikate. Käufer erhalten ein Zertifikat. Die Ausstellung ist noch bis zum 30. Juni im Königsdorfer Rathaus zu sehen. ANDREA WEBER

