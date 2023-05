Lebenslauf in der Gemeinde Königsdorf: Sporteln für den guten Zweck

Von: Franziska Konrad

Teilen

Ein Rundkurs durch Königsdorf steht heuer wieder für die Teilnehmer des Lebenslaufs auf dem Programm. © Blut. eV

Kommenden Samstag (6. Mai) findet der zehnte Königsdorfer Lebenslauf statt. Der Organisator, der Verein blut.ev, freut sich „auf viele Läufer und Anfeuerer“.

Königsdorf – Unter dem Motto „Laufen, walken, geben – für die Chance auf Leben“ findet am Samstag, 6. Mai, in Königsdorf der Lebenslauf statt. Darüber informiert der Verein blut.ev in einer Pressemitteilung.

Seit 2013 kümmert sich die blut.ev-Regionalgruppe Oberbayern, etwa als Anlaufstelle für Fragen und Sorgen, um die regionale Versorgung von Krebspatienten und deren Angehörigen. Der Verein organisiert den Benefizlauf für krebskranke Menschen mit Unterstützung des TSV Königsdorf. Idee der Aktion: Möglichst viele Läufer laufen möglichst viele Runden. Dabei zählt nicht die Zeit, sondern das Mitmachen. Im Vorfeld suchen sich die Läufer Sponsoren, die ihnen für jede gelaufene Runde einen vorher festgelegten Betrag bezahlen. Alternativ kann ein fester Betrag für den Läufer gesponsert werden.

Lebenslauf in der Gemeinde Königsdorf: Sporteln für den guten Zweck

Mit den Spenden hilft der Verein Krebspatienten und deren Familien in der Region. Etwa mit der Förderung von individueller Beratung und Begleitung. Auch die Aufnahme neuer Stammzellenspender wird mit dem Geld finanziert. Schirmherr der Veranstaltung ist Bürgermeister Rainer Kopnicky.

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.

Mitmachen kann laut blut.ev „jeder Einzelne, der sich zutraut, mindestens eine Runde beziehungsweise einen Kilometer zu Fuß zu absolvieren“. Die einen Kilometer lange Laufstrecke führt auf einem Rundkurs durch Königsdorf. Start und Ziel ist das Vereinsheim des TSV an der Beuerberger Straße. Um 14.30 Uhr fällt der Startschuss. Rund um den Lauf gibt es zusätzlich ein Rahmenprogramm. Für Essen und Getränke ist laut Pressemitteilung ebenfalls „bestens gesorgt“. Der Verein freut sich schon „auf viele Läufer und Anfeuerer“ und bedankt sich bei seinen Sponsoren für „die großzügige Unterstützung“. (kof)

Info: Wer beim Königsdorfer Lebenslauf mitmachen möchte, kann sich vorab bis Freitag, 5. Mai, um 11 Uhr, im Internet unter https://www.blutev.de/10-koenigsdorfer-lebenslauf anmelden. Am Lauftag selbst ist eine Anmeldung ab 13 Uhr möglich.