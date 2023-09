Linden-Apotheke: Zuverlässige Anlaufstelle für Einheimische wie Urlauber

Präzise Arbeit mit Spatel, Waage und Mörser: Bis heute stellen Monika Boettcher und ihre Mitarbeiter in der Linden-Apotheke viele Salben selbst her. © Sabine Hermsdorf-Hiss

„Damit’s im Sommer läuft“: In einer Serie porträtiert unsere Zeitung Menschen, die dafür sorgen, dass es im Sommer bei uns läuft. Heute: Apothekerin Monika Boettcher versorgt nicht nur Urlauber.

Königsdorf – Dienstagnachmittag, kurz nach 15 Uhr: Monika Boettcher ist vor wenigen Minuten in der Linden-Apotheke zum Dienst angetreten. Im Eingangsbereich hält sie noch ein kurzes Schwätzchen mit dem Lieferanten. Dann verschafft sie sich einen Überblick und bereitet sich auf ihren anstehenden Nachtdienst vor. Vor über 30 Jahren wagte die Apotheken-Chefin in Königsdorf den Schritt in die Selbstständigkeit. Ein Entschluss, den sie nie bereut hat.

Zuverlässige Anlaufstelle für Einheimische wie Urlauber

Momentan bekommt die studierte Pharmazeutin in ihrem Geschäft die Urlaubszeit zu spüren: Längst nicht nur die Einheimischen versorgen sich bei Boettcher und ihren fünf Mitarbeitern mit Sonnen- und Mückenschutz sowie Notfallmedikamenten für die Reiseapotheke. Auch Touristen aus umliegenden Hotels, dem Campingplatz am Bibisee und Golfgäste aus Beuerberg finden den Weg in die Apotheke an der Tölzer Straße. „Eigentlich ist der August bei uns trotz Ferien nicht ruhiger als sonst“, berichtet die Wahl-Eurasburgerin. „An einem Tag geben sich die Kunden die Klinke in die Hand, am nächsten ist wenig los. Das ist ziemlich unberechenbar.“

Genauigkeit ist das oberste Gebot in ihrem Job

Ganz und gar berechenbar ist dafür ihr Start in jeden Arbeitstag: „Egal, wann ich die Apotheke betrete, als allererstes schaue ich immer nach unseren Pflanzen.“ Im Anschluss folgen etwa das Abholen und Bearbeiten von Lieferungen, E-Mails und Faxe lesen, Rezepturen mischen und die Beratung der Kunden. Genau jene Abwechslung liebt Boettcher an ihrem Beruf am allermeisten.

Was der Apothekerin aber mindestens genauso wichtig ist: Genauigkeit, das oberste Gebot in ihrem Job. Sie betont: „Da dürfen keine Fehler passieren.“ Ob beim Salbenmischen oder bei der Arzneiausgabe.

Schon als kleines Kind faszinierte mich unsere Apotheke im Ort.

Doch der Weg, bis die Pharmazeutin ihren Kunden das verschriebene Medikament aushändigen kann, ist lang. Zahlreiche Anrufe mit Ärzten oder Lieferengpässe sind nur zwei von vielen Punkten, die bis dahin erledigt werden müssen. „Der organisatorische Aufwand hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Das ist der Wahnsinn“, sagt Boettcher kopfschüttelnd. Trotzdem möchte sie ihren Beruf gegen nichts in der Welt eintauschen.

Von Thüringen nach Oberbayern

Aufgewachsen ist die 75-Jährige in einer Kleinstadt in Thüringen. „Schon als kleines Kind faszinierte mich unsere Apotheke im Ort“, erinnert sie sich zurück. Ein Lächeln huscht über ihr Gesicht. Boettcher gerät ins Schwärmen: „Die alten Möbel, die schönen Gefäße – das war eine wunderschöne Apotheke.“ Einige Jahrzehnte später, 1991, eröffnete die inzwischen studierte Pharmazeutin in Königsdorf ihre eigene Apotheke. Als sie sich im Vorfeld zusammen mit einer Freundin das Gebäude an der Tölzer Straße anschaute, stach ihr sofort die große Linde vor der Tür ins Auge. Boettcher: „Ab diesem Moment war mir klar: Das wird eine Linden-Apotheke.“

Apothekerin schätzt neben der schönen Gegend vor allem ihre Mitmenschen

Besonders zu schätzen weiß sie an ihrem Standort in Königsdorf – neben der schönen Gegend – vor allem ihre Mitmenschen. Diejenigen, die damals zur Eröffnung noch Kinder waren, haben inzwischen selbst Nachwuchs. „Man kennt im Grunde alle. Das ist einfach ein schönes Arbeiten“, sagt die 75-jährige Pharmazeutin und lächelt zufrieden. Alle 13 Tage übernimmt sie in ihrer Apotheke den Nachtdienst. Abgelöst wird sie von ihren Kollegen am darauffolgenden Tag erst um 8 Uhr. Für Monika Boettcher jedoch absolut nichts Negatives. „Dafür habe ich dann am Vormittag darauf frei. Das ist doch auch schön.“

