Max Schlickenrieders Rezept für eine erfolgreiche Vereinsarbeit: Gute Menschenführung

Von: Peter Borchers

Nach 32 Jahren ist Schluss: Max Schlickenrieder, ehemaliger Chef des TSV Königsdorf, auf „seiner“ Sportanlage. © sh

32 Jahre lang war Max Schlickenrieder Chef des TSV Königsdorf. Jetzt tritt er kürzer. Im Interview erzählt der 79-Jährige, was essenziell ist in der Vereinsarbeit.

Königsdorf – 32 Jahre lang stand Max Schlickenrieder an der Spitze des TSV Königsdorf und war somit einer der dienstältesten Chefs eines Sportvereins im Landkreis. Anfang Juli, nach den Neuwahlen, gab der 79-Jährige wie zuvor angekündigt die Geschäfte an seinen Nachfolger Jochen Kelzenberg weiter. Redakteur Peter Borchers unterhielt sich mit Schlickenrieder über dessen Jahre im Ehrenamt, Höhen und Tiefen im Vereinsleben und das, was jetzt noch kommen soll.

Herr Schlickenrieder, Sie und der TSV feiern heuer Goldene Hochzeit. Sie engagieren sich seit 50 Jahren im Verein – 18 Jahre als Trainer und 32 Jahre als Vereinschef. Eine rekordverdächtige Zeit.

In unserem Verein ist das kein Rekord. Mein Vorgänger, Herr Schaller, war sogar 36 Jahre Erster Vorsitzender.

Die Führungsarbeit im TSV ist also von großer Kontinuität geprägt.

Bis jetzt war es so. Aber das schafft man nur, wenn man verständnisvolle Vorstandskollegen und Mitglieder hat, wie das bei uns der Fall ist. Allein kann man gar nichts ausrichten. Außerdem kann man in einem solchen Amt nur gut arbeiten, wenn man die Familie hinter sich weiß.

Angefangen haben Sie als Trainer in der Fußballabteilung. Waren Sie selbst ein guter Kicker?

Ich habe als Schüler gespielt, aber ganz, ganz schlecht und deshalb frühzeitig aufgehört (lacht). Ich war leider völlig untalentiert. 1972 habe ich als Trainer die C-Jugend übernommen, weil meine beiden Söhne Markus und Robert dort gespielt haben. Und mit dieser Truppe bin ich den Weg hoch in den Seniorenbereich bis zur Ersten Mannschaft gegangen. Von 1984 bis 1990 war ich auch Jugendleiter, danach Erster Vorsitzender, nachdem mein Vorgänger überraschend verstorben war.

Der Job stand also nicht auf Ihrem Lebensplan?

Auf gar keinen Fall. Erstens war mein Vorgänger, der Herr Schaller, für mich eine Respektsperson. Und zweitens kam sein Tod mit Mitte 60 völlig überraschend. Ich bin eingesprungen, weil mein Herz am Verein hängt – und weil auch meine Frau Maria ihre Unterstützung zugesichert hat. Bald hat mir die Arbeit auch Spaß gemacht, weil ich gewusst habe, dass mich die Familie unterstützt.



Aufzuhören war für Sie all die Jahre nie ein Thema?

Vor acht Jahren habe ich schon einmal gesagt: „Freunde, irgendwann muss es mal gut sein. Macht’s Euch Gedanken!“ Aber in den folgenden vier Jahren hat sich nichts getan. In der vorletzten Hauptversammlung habe ich deswegen angekündigt, dass das meine letzten vier Jahre sein werden. Ich werde heuer 80.

War es trotzdem schwer loszulassen?

Nein. Rainer Kopnicky als mein Vize hat ja ebenfalls aufgehört. Und wir haben der neuen Vorstandschaft zugesichert, dass wir ihnen als Beisitzer mit unserer Erfahrung noch vier Jahre zur Verfügung stehen werden – wenn unsere Nachfolger es für notwendig halten.

Das klingt recht abgeklärt.

Irgendwann ist es Zeit, dass man geht. Die jungen Leute haben ihre eigenen guten Ideen. Und sie sind mit dem aufgewachsen, was in der Vereinsarbeit immer wichtiger wird: EDV, Digitalisierung, soziale Netzwerke. Jochen Kelzenberg ist dafür der Richtige. Er ist Konstrukteur von Beruf, ein Macher und er kann gut mit Menschen umgehen.

Im Grunde ein Schlickenrieder-Klon?

(lacht) Meine Meinung war immer: Als Vereinsvorsitzender musst du kein großer Fußballer, Tennisspieler oder Skifahrer gewesen sein. Du musst Menschen begeistern können, du musst sie mitnehmen für Ideen und du musst Dinge umsetzen können, dann läuft das. Das ist wie in einer Firma. Ich war 25 Jahre lang Technischer Leiter und Prokurist eines Versorgungsunternehmens in Nürnberg. Aber du kannst noch so viele Titel haben: Wenn du mit Menschen nicht gut umgehst, kriegst du ein Problem.

Wenn Sie zurückblicken: Was ist unter Ihrer Führung gut gelaufen?

Wir haben in dieser Zeit viel am Vereinsheim an- und umgebaut, eine neue Flutlichtanlage installiert. Der Bau der Stockhalle war aber sicher etwas Besonderes. Vereinsmitglieder haben an Eigenleistung 3200 Stunden eingebracht. Deswegen lassen sich die Gesamtkosten der Halle schwer abschätzen. Neben den Stockschützen und dem TSV nutzen die Halle weitere örtliche Vereine. Wir haben eine Theke installiert, sodass man dort ein größeres Fest ausrichten kann. Neulich feierte der Trachtenverein darin sein 100-Jähriges. Jetzt hatten wir ein Jugendturnier mit 62 Mannschaften, die die Stockhalle als Umkleide nutzten. Der Verein kann stolz auf diese Leistung sein.

Und was hätte besser laufen können?

Das betraf auch die Stockhalle. In die zogen 2015 Flüchtlinge ein. Gefallen hat das nicht jedem in der Bevölkerung und unter den Nutzern der Halle. Da gab’s schon ein paar Probleme.

Die Sie wie gelöst haben?

Indem wir mit den Leuten gesprochen, ihnen erklärt haben, dass man diesen Menschen helfen muss. Es gab keine andere Lösung, denn eine andere Notunterkunft konnte die Gemeinde nicht anbieten. Die Turnhalle war dafür nicht geeignet. Die Entscheidung innerhalb der Vorstandschaft, mit der Stockhalle auszuhelfen, fiel damals mit 17:1 Stimmen für die Aufnahme der Flüchtlinge aus.



Was wünschen Sie Ihrem TSV für die Zukunft? Mal wieder einen Aufstieg der Fußballer, die schon mal Kreisligist waren, jetzt aber in der A-Klasse kicken?

Ein Aufstieg ist nicht das A und O. Für mich ist wichtiger, dass wir eine Truppe haben, die sich gut versteht und im vorderen Drittel mitspielt. Spielst du höherklassig, brauchst du Leute von auswärts. Verlassen die den Verein wieder und werden nicht gleichwertig ersetzt, steigst du ab und läufst Gefahr, dass die Mannschaft komplett auseinanderfällt. Hatten wir alles schon. Mir ist lieber, wir bauen hier eine vernünftige Mannschaft auf und machen eine gute Nachwuchsarbeit. Das gilt übrigens für alle Abteilungen. Wir haben 950 Mitglieder, für einen Ort mit nur knapp über 3000 Einwohnern nicht schlecht, oder?

Und was wünscht sich Max Schlickenrieder persönlich? Was macht er mit der gewonnenen Zeit?

Wichtig ist vor allem, gesund zu bleiben. Meine Ehefrau Maria hat mich all die Jahre immer unterstützt. Jetzt nehme ich mir die Zeit und will noch mehr für meine Frau da sein. Wir nutzen einfach gemeinsam die Tage und machen Dinge, die aus zeitlichen Gründen nie möglich waren. Ich bin froh, dass unsere beiden Söhne und Enkel oft zu Besuch kommen und sich kümmern. Das passt so schon.

