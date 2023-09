Medienrummel auf dem Wertstoffhof: Kronkorkensammler Mauro Zannantonio zeigt BR und Sat1 seinen Container

Von: Franziska Konrad

Teilen

Mauro Zannantonio, Kronkorkensammler aus Königsdorf © Hl

Indem er Kronkorken sammelt, unterstützt Mauro Zannantonio hiesige Vereine. Nun wurden auch Medien auf ihn aufmerksam.

Königsdorf – Kronkorken sammeln und damit hiesige Vereine unterstützen: Vor gut drei Jahren hat Mauro Zannantonio mit einem Container auf dem Königsdorfer Wertstoffhof eine Spendenaktion ins Leben gerufen (wir berichteten). Dies löste bei dem 54-Jährigen einen wahren Medienrummel aus. Im Gespräch mit Redakteurin Franziska Konrad verrät der Königsdorfer, was es damit auf sich hat – und wie es um seine weiteren Pläne steht.

Herr Zannantonio, Mitte Juni haben Sie mir auf dem Wertstoffhof Ihren Kronkorkencontainer gezeigt. Was ist seitdem passiert?

Ein paar Wochen später hat sich überraschenderweise der BR bei mir gemeldet und über meine Kronkorkenaktion einen Beitrag gedreht. Danach dauerte es keine Woche, bis der Fernsehsender Sat1 auf mein Projekt aufmerksam wurde und darüber berichten wollte. Auch denen habe ich vor Ort in Königsdorf den Container auf dem Wertstoffhof gezeigt.

Aktuelle Nachrichten aus Königsdorf finden Sie hier.

Dieser plötzliche Medienrummel: Wie war das für Sie?

Für mich kam das alles sehr unverhofft. Die Aktion war nun in aller Munde. Ich wurde sehr häufig in meinem Umfeld darauf angesprochen, zum Teil direkt auf der Straße. Letztendlich hat mich diese große Aufmerksamkeit und der Zuspruch noch mehr motiviert.

Apropos Motivation: Wie hat sich Ihr Kronkorkenprojekt inzwischen weiterentwickelt?

Damit bin ich sehr zufrieden. Mein dritter Container in Königsdorf ist fast voll – nach gerade einmal acht Monaten. Das ist quasi eine neue Bestmarke (grinst). Außerdem steht nun auch ein Container auf dem Wertstoffhof in Sachsenkam, genauso beim Tölzer Entsorgungsunternehmen Frimberger. Und auf dem Wertstoffhof in Bad Heilbrunn gibt es eine große Tonne für die Kronkorken.

Haben Sie nun genug von Kronkorken und Containern – oder gibt es noch Expansionspläne?

Nein, genug habe ich noch lange nicht. Ich möchte weitermachen – und noch mehr Kronkorken-Aktionen anstoßen. Es macht mir Spaß.

Info: Mehr Infos rund um die Aktion gibt es via E-Mail (kronkorkensammelaktion@t-online.de).

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.