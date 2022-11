Mehr Platz für Ideen bei Stöger Automation: Richtfest für Erweiterungsbau

Von: Peter Borchers

Richtfest: Der Erweiterungsbau des Königsdorfer Unternehmens Stöger Automation soll Ende 2023 bezugsfertig sein. © Stöger Automation GmbH

Das Königsdorfer Unternehmen Stöger Automation feiert Richtfest für den Erweiterungsbau. Ende 2023 können die Mitarbeiter einziehen.

Königsdorf – Genau elf Jahre nach dem Richtfest für das Bestandsgebäude feierte die Stöger Automation GmbH kürzlich gemeinsam mit den ausführenden Unternehmen, Nachbarn und der gesamten Belegschaft das Richtfest für den Erweiterungsbau im Gewerbegebiet. Das stetige Wachstum, heißt es in einer Pressemitteilung des Königsdorfer Unternehmens, habe Stöger auf mittlerweile 123 Mitarbeitende anwachsen lassen, „sodass Entwicklung, Produktion und Fertigung nun mehr Platz benötigen“. Auf künftig rund 3500 Quadratmetern zusätzlich gebe es nun „noch mehr Platz für Ideen im Bereich der Automatisierungstechnik“.

In der Begrüßungsrede bedankte sich Lorenz Stöger, der den Neubau in seiner Zeit als Geschäftsführer angestoßen und gemeinsam mit dem Architekturbüro adamek + hölzl geplant hatte, bei allen beteiligten Gewerken und den Nachbarn. Auch an den anwesenden Ersten und Zweiten Bürgermeister der Gemeinde, Rainer Kopnicky und Sebastian Seidl, sowie an Andreas Ross, Wirtschaftsförderer des Landkreises, richtete der Firmengründer ein großes Lob: Die Zusammenarbeit laufe reibungslos und die Baugenehmigung sei in Rekordzeit erteilt worden. „Mit dem Richtfest haben wir einen weiteren Meilenstein erreicht und kommen unserem Ziel, der Erweiterung unseres nachhaltigen und modernen Technologiestandortes in zukunftsorientierter Umgebung, einen Schritt weiter“, so Stöger, der die Firma 1987 gegründet hatte.

Alles Gute und Gottes Segen - Baufortschritt liegt im Zeitplan

Vom Gerüst aus wünschte Zimmerermeister Nikolaus Braun jun. der Firma und der Belegschaft im Richtspruch alles Gute und Gottes Segen. Mit dem Baufortschritt liegt Stöger nach wie vor im Plan. Beziehen können sollen die Mitarbeiter den Bau Ende des kommenden Jahres.

