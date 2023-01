Mit 1,86 Promille am Steuer: Polizei stoppt Kleintransporter

Von: Peter Borchers

Die Geretsrieder Polizei stoppte im Gemeindebereich Königsdorf einen Wagen. Der Fahrer roch erheblich nach Alkohol. © Klaus-Dietmar Gabbert

In Schlangenlinien fuhr ein Kleintransporter im Gemeindebereich Königsdorf auf der Straße. Die Polizei kontrollierte den Fahrer. Ein Atemalkoholtest ergab rund 1,86 Promille.

Königsdorf - Streifenbeamten der Geretsrieder Polizei fiel am Montag gegen 19.45 Uhr auf der St 2064 im Gemeindebereich Königsdorf ein Kleintransporter auf, der mehrfach in Schlangenlinien den Mittelstreifen überquerte. Die Polizisten stoppten den Wagen und kontrollierten dessen Fahrer, einen 58-jährigen Mann, der erheblich nach Alkohol roch.

Königsdorf: Polizei fällt Kleintransporter auf - Er fuhr in Schlangenlinien

Der mit Zustimmung des Manns durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,86 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und brachten den 58-Jährigen zur Blutentnahme in die Wolfratshauser Kreisklinik. Zudem zogen sie die Fahrerlaubnis des aus dem Balkan stammenden Monteurs ein.

Er gab eine Lebenskrise als Grund für seinen vorausgegangenen Alkoholkonsum an. Was erschwerend hinzukomme, so die Polizei in ihrem Bericht, „ist die Tatsache, dass seine Fahrerlaubnis keine Gültigkeit mehr hatte“. Deshalb werde gegen den Arbeitgeber ebenfalls ein Verfahren wegen des Gestattens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. peb

