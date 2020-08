Alpakas: Kuschelige Stresskiller

Serie: Oberlandtouren

von Felicitas Bogner schließen

Wegen der Corona-Krise wird in den Sommerferien wohl vermehrt auf große Auslandsreisen verzichtet und Urlaub daheim gemacht. Deshalb bieten wir in der Serie „Oberlandtouren“ viele Ausflugstipps zu Fuß oder per Rad – auch über die Landkreisgrenzen hinaus. Heute: Alpakawanderung