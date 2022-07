Mittelschul-Anmeldungen brechen ein: Woran liegt es? Rektoren beklagen Image-Problem

Von: Dominik Stallein

Unter Druck gesetzt fühlen sich laut viele Kinder in der Grundschule. Der Übertritt auf Realschule oder Gymnasium ist das Ziel – die Mittelschulen beobachten seit Jahren geringere Schülerzahlen. © Martin Schutt

In einigen Gemeinden brechen die Anmelde-Zahlen für die Mittelschulen ein. Die Schulleiter halten die Mittelschulen für eine „verkannte Schulart“

Bad Tölz-Wolfratshausen – An den Schulen in Waldram und in Bad Tölz ist die Stimmung angespannt: Einige Schüler der sechsten Klasse der Tölzer Südschule sollen künftig in Gaißach, alle Fünftklässler der Waldramer Mittelschule in der Wolfratshauser Altstadt unterrichtet werden. Der Grund ist in beiden Fällen derselbe: Es gibt zu wenig Schüler in den jeweiligen Jahrgängen. Und das in einer Zeit, in der die Handwerksbetriebe händeringend nach jungen Kollegen suchen und der viel beschworene Fachkräftemangel längst Alltag ist.

Mittelschul-Anmeldungen in Wolfratshausen brechen ein: Woran liegt es?

Auf Nachfrage unserer Zeitung sagt Schulrätin Ute Hübner: „Anhand der Planungszahlen lassen sich nur leichte Schwankungen nach oben wie nach unten feststellen, die örtlich und jährlich unterschiedlich ausfallen können.“ Hört man sich in den Mittelschulen im Landkreis um, ergibt sich ein anderes Bild: Judith Rupp, Schulleiterin der Grund- und Mittelschule Königsdorf sagt mit Blick auf die Übertrittsquoten im gesamten Landkreis: „Die Mehrheit der Schüler geht nach der vierten Klasse auf die Realschule oder das Gymnasium.“ Diese Entwicklung lasse sich schon seit Jahren beobachten. Die Mittelschule habe in der öffentlichen Wahrnehmung viel an Attraktivität eingebüßt – zu Unrecht, wie sie findet. „Die Mittelschule wird nicht so wertgeschätzt, wie sie es verdient.“

Judith Rupp, Schulleiterin der Grund- und Mittelschule Königsdorf © Sabine Hermsdorf-Hiss

Veronika Murböck, Konrektorin in Lenggries, hat festgestellt, dass viele Kinder nach der zweiten Klasse „großen Druck“ verspüren, mindestens die Realschule zu erreichen. Sie findet das falsch: „Die Mittelschule bietet alle Möglichkeiten für die Buben und Mädchen. Wir sollten manchen Kindern nicht diesen Druck machen, sondern sie Kind sein lassen.“

Mittelschulen in Bad Tölz-Wolfratshausen: „Mittelschulabschluss ist durchaus gefragt“

Die Mittelschule sei verkannt „und doch genial“, schließlich böte sie den „schnellsten Weg zu einem Schulabschluss“ und stelle „für den Start in den Beruf die Weichen“. Rupp stimmt zu: „Es ist nicht die Frage nach der Schulform – sondern eher die Frage, wie die Kinder arbeiten und lernen wollen.“ An der Mittelschule stünde praktisches Arbeiten viel mehr im Mittelpunkt als an anderen Schulformen. „Die Schüler lernen hier viele Berufe kennen, können sich ausprobieren.“ In Königsdorf seien die Schülerzahlen relativ stabil, die Anmeldezahlen seien in den vergangenen beiden Jahren sogar leicht gestiegen, „wobei einige Kinder die fünfte Klasse auch als Gelenkklasse für einen Übertritt an die Realschule“ nutzen wollen. Außerdem: „Viele möchten einen praktischen Beruf ergreifen, einige kommen aus Handwerkerfamilien – und da ist der Mittelschulabschluss durchaus gefragt“, sagt Rupp. „In städtischeren Regionen ist das oft anders.“

Schulrätin Hübner äußert die Hoffnung, dass sich daran etwas ändern könnte: „Es muss einfach noch klarer ins Bewusstsein gerückt werden, dass die Mittelschule den Kindern zahlreiche Möglichkeiten auf dem Weg ins Berufsleben bietet.“

Veronika Murböck, Konrektorin der Grund- und Mittelschule Lenggries © TK

Mittelschule hat Image-Problem - zu Unrecht finden die Rektoren: Kinder haben „alle Möglichkeiten“

Nicht nur das: Über den M-Zug, die BOS oder die FOS können Schüler, die die Mittelschule abgeschlossen haben, auch ihr Abitur machen. Murböck spricht hier von einer „hohen Durchlässigkeit des bayerischen Schulsystems“ – es gebe „alle Möglichkeiten“ für die Kinder, die nach der Grund- auf der Mittelschule weitermachen. „Die Mittelschule ist ganz bestimmt keine Endstation, sondern eine Schule, an der es nur vorwärtsgeht, die Wahlmöglichkeiten bietet, die dann nur noch genutzt werden müssen.“

Aktiv Werbung macht die Königsdorfer Schulleiterin Rupp in der vierten Klasse nicht. „Wir beraten die Schüler und Eltern. Die Lehrer geben eine Einschätzung ab, welche Schulform am besten zu den Kindern passen könnte.“ Am Schluss würden die Noten entscheiden – und die Eltern.

Mittelschul-Zahlen: Geburtenstarke Jahrgänge und Nachverdichtung könnten Anmeldungen erhöhen

Wie es mit der Mittelschule weitergeht, lässt sich schwer prognostizieren. Die Bevölkerungsprognose deutet aber darauf hin, dass mehr Kinder – unter anderem durch Nachverdichtung und geburtenstarke Jahrgänge – eingeschult werden. Hübner: „Steigende Schülerzahlen in der Grundschule legen nahe, dass damit auch die Schülerzahlen an der Mittelschule steigen werden.“ Sicherheit bestehe allerdings nicht, weil völlig unklar ist, „wie sich das Übertrittsverhalten nach der vierten Jahrgangsstufe weiter entwickelt“.

