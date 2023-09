Motorradfahrerin überschlägt sich nach Kurve - Rettungswagen muss ausrücken

Von: Peter Borchers

Bei einem heftigen Sturz wurde eine 21-Jährige bei Königsdorf verletzt. © Carsten Rehder/dpa; Jannis Gogolin (Kollage)

Sie überholte in einer Kurve und kam danach zu nah ans Bankett. Eine junge Motorradfahrerin hatte am Donnerstagnachmittag einen Unfall.

Königsdorf - Einen heftigen Abflug machte am Donnerstag eine Motorradfahrerin aus München auf der Staatsstraße 2064. Die 21-Jährige war mit ihrer KTM gegen 15.40 Uhr zwischen Königsdorf und Hofstätt unterwegs. Im Bereich einer Kurve überholte sie nach Auskunft der Wolfratshauser Polizei einen Pkw und scherte danach wieder auf ihre Fahrbahn ein. Dabei fuhr die Münchnerin zu nah ans Bankett und geriet ins Rutschen.

Anschließend überschlug sich sie mit ihrer Maschine in der Wiese neben der Straße und kam dort nach etwa 20 Metern zum Liegen. Der First Responder Beuerberg versorgte die junge Frau bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes medizinisch. Ihre Verletzungen erwiesen sich zum Glück als nur leicht. Die Besatzung des Rettungswagens brachte die 21-Jährige in ein umliegendes Krankenhaus. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von geschätzt 5000 Euro. Ein Abschleppdienst musste die Maschine abtransportieren.

