Nach Corona-Pandemie: Jugendherbergen atmen auf - „Gott sei dank wieder reichlich Buchungen“

Von: Carl-Christian Eick

Blickt wieder zuversichtlich in die Zukunft: Roland Herzog, Leiter der Jugendsiedlung Hochland in der Gemeinde Königsdorf. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Corona-Pandemie war für viele Jugendherbergen und Schullandheime existenzbedrohend. Nun blicken die Unterkünfte wieder zuversichtlicher in die Zukunft.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Vor einem Jahr schien das Schicksal der Jugendherbergen im Landkreis besiegelt. Kaum war das staatliche Beherbergungsverbot aufgrund der Corona-Pandemie aufgehoben, empfahl das bayerische Kultusministerium den Schulen, bis zu den Osterferien auf Klassenfahrten zu verzichten. Inzwischen sind nahezu alle Corona-Maßnahmen Schnee von gestern – und das Jugendherbergswerk Bayern sieht Licht am Ende des Tunnels. Roland Herzog, Leiter der Jugendsiedlung Hochland in Königsdorf, teilt die Einschätzung, will aber „nicht jubilieren“.

Jugendherbergen während Corona: Lockdowns hatten gravierende Konsequenzen

Die Lockdowns hatten für die Jugendherbergen gravierende Konsequenzen. Mitte März 2020 mussten sie quasi über Nacht schließen, die Buchungen und damit auch der Umsatz fiel innerhalb kürzester Zeit auf null, bilanziert Klaus Umbach, Präsident des Landesverbands Bayern im Deutschen Jugendherbergswerk, nach „drei Jahren Ausnahmezustand“. Einen Hilferuf hatte die Jugendsiedlung Hochland im Januar 2022 an die hiesigen Bundes- und Landtagsabgeordneten gesendet (wir berichteten).

„Unsere Situation ist jetzt kritischer als 2021“, so Herzog seinerzeit. „Wenn sich nichts ändert, stoßen wir an die Grenzen der Finanzierbarkeit.“ Heute sagt er rückblickend: „Wir sind mit einem kleinen blauen Auge davongekommen.“ Das sei in erster Linie auf die staatlichen Finanzspritzen („die klassischen Überbrückungshilfen“) und die Möglichkeit, Kurzarbeit anzumelden, zurückzuführen. Dafür sei er „dankbar“, nur so hätten die Jugendsiedlung in Königsdorf, die rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, sowie andere soziale Einrichtungen im Freistaat überleben können.

Noch haben die Buchungszahlen nicht das „vorpandemische Niveau“ erreicht, stellt Herzog fest. Das überrascht ihn nicht. „Wir arbeiten mit einer einjährigen Vorlaufzeit.“ Buchungen für diesen Winter seien noch unter dem Eindruck der Corona-Pandemie zu betrachten – wirklich aussagefähig seien erst die Reservierungen für Ende dieses Jahres beziehungsweise fürs Jahr 2024. Doch der Leiter der Jugendsiedlung ist zuversichtlich: „Die Nachfrage ist beinahe schon so hoch wie in der Zeit vor der Pandemie.“

Nach Corona: Schullandheim in Bairawies hat „Gott sei Dank wieder reichlich Buchungen“

Vorsichtig optimistisch ist man auch im Schullandheim im Dietramszeller Ortsteil Bairawies. „Es liegen Gott sei Dank wieder reichlich Buchungen vor“, sagt eine Mitarbeiterin. Das Heim verfügt über gut 130 Schülerbetten sowie über 15 Zimmer für die begleitenden Lehrkräfte und Betreuer.

Gute Nachrichten kommen aktuell auch aus der Jugendherberge „Don Bosco“ in Benediktbeuern. Wie das Jugendherbergswerk Bayern „sehen auch wir das Licht am Ende des Tunnels“, sagt ein Mitarbeiter der Einrichtung, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. 40 Zimmer mit rund 170 Betten gibt’s in der Don-Bosco-Herberge – „bis Ende des Jahres sind wir schon ausgebucht“.

Jugendherberge in Benediktbeuern sieht „das Licht am Ende des Tunnels“

Optimismus herrscht derzeit ebenfalls in der Chefetage und auf den Fluren der im Herbst 2009 eröffneten Sportjugendherberge auf der Flinthöhe in Bad Tölz. Leiter Holger Strobel verzeichnete durch Absagen von November 2021 bis März vergangenen Jahres ein Minus von knapp 4400 Übernachtungen. Jetzt antwortet eine Mitarbeiterin Strobels auf Nachfrage unserer Zeitung: Die Zahlen der Buchungen fürs laufende Jahr „sind gut“.

Der Präsident des Jugendherbergswerks Bayern stimmt mit dem Leiter der Jugendsiedlung Hochland in Königsdorf überein: „Die unmittelbaren wirtschaftlichen Folgen der Pandemie konnten durch das politische Handeln in München und Berlin deutlich abgemildert werden“, urteilt Umbach.

Er betont in diesem Kontext den „Gemeinwohl-Charakter“ der Jugendherbergen im Freistaat: „Wir setzen unsere ganze Kraft daran, für Heranwachsende und deren Familien bestmögliche Unterstützungsbedingungen zu schaffen, um damit Bildungschancen zu wahren beziehungsweise zu verbessern und Benachteiligungen abzubauen.“ So werde „sozialer Spaltung“ vorgebeugt und das demokratische Gemeinwesen gestärkt. (cce)

