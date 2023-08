Nach heftigem Regen der letzten Tage: Hochwasserschutz in Königsdorf zeigt wohl Wirkung

Von: Franziska Konrad

Problemstelle: Nach einem Unwetter im Sommer 2021 war die Osterhofener Straße teilweise überflutet. Die danach ergriffenen Maßnahmen scheinen zu greifen. © sh/Archiv

Nach den jüngsten heftigen Regenfällen in Königsdorf sieht sich Bürgermeister Kopnicky in seiner Prognose bestätigt - der Hochwasserschutz zeigt wohl seine Wirkung.

Königsdorf – Zweimal entlud sich innerhalb der vergangenen Jahre eine Superzelle über Königsdorf – und setzte einige Ortsteile unter Wasser. Die Gemeinde reagierte: Im Sommer 2022 investierte sie 60 000 Euro, um künftige Überschwemmungen zu verhindern (wir berichteten). Der erste große Regen werde zeigen, ob die Maßnahmen greifen, so die Aussage vonseiten der Gemeinde.

Hochwasserschutz in Königsdorf: „Bisher sind bei uns keine Schadensmeldungen eingegangen“

An den vergangenen Tagen regnete es nicht zu knapp. Zeigt der verbesserte Hochwasserschutz Wirkung? „Bisher sind bei uns keine Schadensmeldungen zu den bekannten Problemstellen eingegangen“, sagt Bürgermeister Rainer Kopnicky auf Nachfrage. „Aber das muss und werde ich mir vor Ort selbst noch anschauen.“

Als Schutzmaßnahmen waren zwei Straßeneinlaufrinnen an der Osterhofener Straße errichtet worden, der Straßeneinlauf am Alpenblickweg vergrößert und ein Teil des Entwässerungsgrabens am Osteranger ausgebaut.

Hochwasserschutz in Königsdorf zeigt wohl Wirkung

Kopnicky sieht sich durch die aktuellen Entwicklungen in seiner Prognose bestärkt, „dass unser bestehendes System mit den Verbesserungen einigermaßen gut funktioniert, solange nicht Hagel und Laub die Gullys verstopfen.“

Ganz ohne Folgen bleibt der viele Regen für Königsdorf womöglich trotzdem nicht: Eventuell müsse die Grundstraße temporär wegen Überflutungen gesperrt werden, so der Rathauschef. „Aber das müssen sich die Bauhof-Mitarbeiter anschauen“, und die seien nach dem jüngsten Hagelunwetter gerade noch zur Unterstützung der Aufräumarbeiten in Bichl unterwegs. kof

