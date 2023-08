Aufbau einer „neuen Welt“: Pfadfinder aus der ganzen Welt widmen sich der Nachhaltigkeit

Teilen

Im Lager wird gemeinsam gekocht. Hier bereiten (v. li.) Christina Sieber, Franziska Herr und Teresa Lapré das Essen vor. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Im Zeichen des kulturellen Austauschs und des Voneinander-Lernens zelteten 1200 Pfadfinder aus der ganzen Welt in der Jugendsiedlung Hochland.

Königsdorf – Schwarze und weiße Zelte, so weit das Auge blickt. In einigen von ihnen brennt ein Feuer, ein leichter Rauchgeruch weht über den Platz. Der Boden ist an vielen Stellen aufgeweicht. Rund 1200 Pfadfinderinnen und Pfadfinder der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg haben ihre Zelte auf dem Gelände der Jugendsiedlung Hochland bei Königsdorf bezogen. Sturm und Regen in den vergangenen Tagen sind nicht spurlos an dem Lager vorbeigezogen.

Aufbau einer „neuen Welt“: Pfadfinder aus der ganzen Welt widmen sich der Nachhaltigkeit

Seine Jurte, so nennen die Pfadfinder ihre Zelte, ist voll Wasser gelaufen und eingestürzt, berichtet Jan Kadel, Leiter des Tübinger Stammes. Mit tatkräftiger Unterstützung von anderen Pfadfindern war die Unterkunft jedoch in kurzer Zeit wieder aufgebaut. Und so wurde aus einer unruhigen Nacht ein „bestärkendes Erlebnis“, das sie so schnell nicht vergessen werden.

Auch bei der Gestaltung der Tage steht das gemeinsame Erleben für die Kinder und Jugendlichen im Alter von sechs bis 20 Jahren im Vordergrund. Angelehnt an das Brettspiel „Siedler von Catan“ haben sich die Pfadfinder den Aufbau einer neuen und nachhaltigeren Welt als Ziel gesetzt. „Wir bieten verschiedene Workshops, in denen beispielsweise Seife und Naturkosmetik hergestellt wird, Nistkästen gebaut und Wildkräuterspaziergänge unternommen werden“, erläutert Patricia Roth, zuständig für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit. Gemeinsam möchten sie nach „RoStwärts“ siedeln, ein Wortspiel aus der Himmelsrichtung Osten und der Abkürzung für die Diözese Rottenburg-Stuttgart, aus der die meisten Teilnehmer kommen.

Ein bisschen Haushalt muss auch sein. Leon Heimann (li.) und Niklas Rote beim Wäsche aufhängen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Aktuelle Nachrichten aus Königsdorf finden Sie hier.

Kulturaustausch und kulinarische Weltreise – Gegen Heimweh half eine Tasse Tee vor dem Lagerfeuer

Zu Gast in Königsdorf sind auch Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus Schottland, Malta, Kenia, Luxemburg, Israel und Rumänien. Auf kulturellen Austausch und gegenseitiges voneinander Lernen wird im Lageralltag besonderen Wert gelegt. Die internationale Jurte ist zu einem beliebten Treffpunkt geworden. An einem Abend konnten die Besucher dort sogar auf „kulinarische Weltreise“ mit Köstlichkeiten aus den teilnehmenden Ländern gehen, so Kadel. Neben der internationalen Jurte wurde im Lager auch eine Jurte aufgebaut, die als „Escape-Room“ eingerichtet ist. In dem Spiri-Zelt mit den bunten Fenstern und dem offenen Eingang ist Raum für Spirituelles.

„Eine Besonderheit, die es nicht in jedem Lager gibt, sind zwei verschiedene Bars, die von den Teilnehmern sehr gut angenommen werden“, erklärt Roth. Der Höhepunkt für die zwölfjährige Anna aus Esslingen ist aber eindeutig „das Klo“, da es in anderen Pfadfinderlagern „immer nur ein Plumpsklo gibt“. „Toll ist auch, dass viele Leute da sind und ich immer jemanden habe, mit dem ich etwas unternehmen kann“, berichtet Anna begeistert.

Das bestätigt der zehnjährige Pfadfinder Sammy aus Leonberg: „Man lernt schnell neue Freunde kennen.“ Kommt dann abends doch mal Heimweh auf, hilft meistens eine Tasse Tee am Lagerfeuer. Und am nächsten Tag sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. SIMONE WITTIG

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter.