Niedrige Grundwasserpegel: Diskussion über Entnahmemengen in Wiesen

Von: Peter Borchers

Einer der beiden Trinkwasserbrunnen der Stadt Geretsried in Königsdorf-Wiesen. Der Brunnen der Gemeinde Königsdorf liegt nicht weit davon entfernt. © Hans Lippert

Die niedrigen Grundwasserpegel bereiten nicht nur dem Wasserwirtschaftsamt Sorgen. Der Königsdorfer Rat diskutierte über die Entnahmemengen in Wiesen.

Königsdorf – Die sehr niedrigen Grundwasserpegel an fünf Messstellen im Landkreis bereiten nicht nur dem Wasserwirtschaftsamt in Weilheim in jüngster Zeit Sorgen. Er sei deswegen von Bürgern angesprochen worden, sagte Bernhard Woisetschläger (UBL) in der jüngsten Sitzung des Königsdorfer Gemeinderats.

Denn Geretsried und Königsdorf ließen ihr Wasser inzwischen ja über eine gemeinsame UV-Filtrationsanlage reinigen. „Und das Thema ist jetzt explizit: Geretsried entwickelt gerade einen neuen Stadtteil mit 700 Wohnungen, das wird auch den Wasserverbrauch erhöhen.“ Er habe die Fragen nicht beantworten können, gab Woisetschläger zu, „inwieweit Geretsried bei uns Wasser fördern darf und ob es eine Obergrenze gibt“.

Maximale Fördermenge: 280.000 Kubikmeter jährlich

Bürgermeister Rainer Kopnicky (CSU) stellte klar, dass es sich immer noch um zwei verschiedene Wasserversorgungen mit jeweils eigenen wasserrechtlichen Bescheiden handelt. Letztere regeln die Entnahmemenge pro Jahr. Die seiner Gemeinde erlaubte Menge konnte der Rathauschef aus dem Stand nicht nennen, Andreas Baumann lieferte sie später nach: „Die maximale Fördermenge aus unserem Brunnen im Ortsteil Wiesen beträgt 280.000 Kubikmeter jährlich.“ Einzelheiten zum wasserrechtlichen Bescheid der Stadt Geretsried für den Betrieb ihrer zwei Brunnen, die wenige 100 Meter entfernt ebenfalls in Wiesen liegen, seien ihm nicht bekannt, so der Rathaus-Geschäftsführer. Kopnicky gab Woisetschläger aber Recht: „Das Thema Trinkwasser muss man im Blick behalten und gegebenenfalls mit den Geretsrieder Stadtwerken das Gespräch suchen.“ Sollte Geretsried unseren Brunnen verstärkt in Anspruch nehmen, bekäme man das natürlich mit, ergänzte Baumann.

Luise Seemayer (CSU) erinnerte an frühere Zeiten, als die Stadt Geretsried eine Menge Wasser über undichte Stellen in seinem Leitungsnetz verlor. „Damals war es so, dass das Wasserschutzgebiet deshalb enorm hätte ausgeweitet werden müssen. Die Stadt hat dann beschlossen, ihre Entnahme aus Wiesen auf rund 1,8 Millionen zu deckeln und, ich glaube, eine Million Kubikmeter aus dem Münchner Netz zu beziehen.“ Soweit ihr bekannt sei, so Seemayer weiter, beinhalten die 280.000 Kubikmeter für Königsdorf „auch noch einen Puffer“. Auch laufe die Entnahme für Königsdorf „über unsere eigene Pumpe und nicht über die der Geretsrieder, damit wir nicht in einen Topf geschmissen werden“.

Kosten für Bau der UV-Anlage entsprechend der Wasserentnahme aufgeteilt

Für die von seiner CSU-Kollegin genannten Zahlen des Geretsrieder Wasserbedarfs wollte Rathauschef Kopnicky seine Hand nicht ins Feuer legen. „Die können sich inzwischen geändert haben, und Auskunft darüber muss uns die Stadt Geretsried nicht geben“. Klar ist aber: Die Kosten für den Bau der UV-Anlage vor rund zehn Jahren sind entsprechend der Wasserentnahme aufgeteilt worden: Sechs Siebtel übernahmen die Geretsrieder, ein Siebtel die Königsdorfer Königsdorfer. Der Bürgermeister betonte nochmals, einer weiteren Erhöhung der Entnahmemengen in Wiesen „kritisch gegenüberzustehen, denn „irgendwann ist ein Gebiet auch mal am Ende seiner Kapazität, und Wasser ist ein Allgemeingut“.

Ein Zehntel des Wassers wird für Rückspülung gebraucht

Bernhard Woisetschläger erinnerte daran, dass ein Zehntel des geförderten Wassers für die Rückspülung der UV-Filter benötigt werde. „Je mehr also entnommen wird, desto mehr braucht man für die Spülung, es schaukelt sich so immer mehr nach oben.“ Und mit Blick auf die Nachbarstadt sagte der UBL-Rat: „Wachstum ist ja gut und schön, aber es muss ein erträgliches Wachstum bleiben.“

peb

