Oberbayer sammelt Kronkorken: Ganzer Ort macht mit – „Dynamik, mit der ich nie gerechnet hätte“

Klimpernde, kleine Spenden: Gemeinsam mit den Königsdorfern sammelt Mauro Zannantonio in einem Container Kronkorken. Der Erlös daraus geht an örtliche Vereine.

„Egal wen ich fragte, alle waren sofort dabei“

Von Franziska Konrad schließen

Seit gut drei Jahren sammelt Mauro Zannantonio Kronkorken. Der Erlös geht an hiesige Vereine. „Es entstand eine Dynamik, mit der ich nie gerechnet hätte“, schwärmt der Königsdorfer.

Königsdorf – Sie schillern bunt, in allen möglichen Farben: In einem großen Container auf dem Wertstoffhof in Königsdorf liegen unzählige Kronkorken. Mauro Zannantonio fährt mit einer großen Schaufel einmal durch den halb vollen Behälter. Ein leises klirrendes Geräusch ertönt. Gekonnt fischt der 54-Jährige mit der Hand ein paar Aluminiumdeckel heraus. „Die gehören hier nicht rein“, erklärt er.

Kronkorken sammeln in Königsdorf: Bürger unterstützen damit hiesige Vereine

Vor gut drei Jahren hat der gebürtige Tölzer mit den Kronkorken eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Seitdem können die Königsdorfer zu den Öffnungszeiten des Wertstoffhofes in dem Container ihre Kronkorken entsorgen. Mit dieser kleinen Geste unterstützen die Bürger die hiesigen Vereine. Dazu später mehr. Zannantonios Projekt kam jedenfalls an. „Es entstand eine Dynamik, mit der ich nie gerechnet hätte“, schwärmt der Königsdorfer, etwas Stolz schwingt in seiner Stimme mit.

Alles begann im Februar 2020: Zannantonio fuhr zum Karneval nach Nordrhein-Westfalen. Dort durfte er in der Wohnung eines Freundes übernachten. Sein Spezl sammelte damals Kronkorken für eine Rollstuhlspende. Als Dank für die Unterkunft schickte Zannantonio ihm im Nachhinein ein Paket mit gesammelten Verschlüssen.

Die Aktion mit den Metallkappen faszinierte den Königsdorfer: „Es kostet kein Geld, gleichzeitig kann man damit einfach etwas Gutes tun.“ Er las sich in das Thema ein. Schnell wurde ihm klar: Solch ein Projekt will er auch in Königsdorf auf die Beine stellen.

Kronkorken-Aktion in Königsdorf: „Egal, wen ich fragte, alle waren sofort dabei“

Gesagt, getan. Am 14. April 2020 stand der erste Container auf dem Wertstoffhof am Roßmoosweg. Zannantonio war etwas angespannt. „Ich wusste ja nicht, wie die Leute darauf reagieren, ob sie überhaupt mitmachen.“ Um die Aktion bekannt zu machen, verteilten seine ehemaligen Kollegen von der Post 1500 Flyer im Ort.

Ein Edelstahl-Unternehmer aus Arzbach kreierte kostenlos ein Info-Metallschild. „Egal, wen ich fragte, alle waren sofort dabei“, schwärmt der Königsdorfer. Vier Monate später war der Container voll. Zannantonio hatte derweil entschieden, alle Kronkorken-Erlöse an örtliche Vereinen zu spenden.

Die Organisation der Sammelaktion läuft folgendermaßen ab: Das Entsorgungsunternehmen Ehgartner aus Geretsried stellt die benötigten Container zur Verfügung. Der Wolfratshauser Schrott-und Metallhandel Fischer holt die vollen Behälter ab, leert sie, kauft den Metallschrott ab – und spendet die Summe. Auf dieser Art kamen für den TSV Königsdorf 500 Euro zusammen. Drei Monate später war der nächste Container voll – und der Blut e.V. freute sich über eine Spende von 500 Euro.

„Kronkorken-Tourismus“ möchte Oberbayern auf jeden Fall vermeiden

Der Erlös aus dem dritten Container soll an den VdK-Ortsverband gehen. Ein Punkt ist dem Oberbayern mit italienischen Wurzeln bei seiner Aktion allerdings besonders wichtig: Einen „Kronkorken-Tourismus“ möchte er auf jeden Fall vermeiden. Zannantonio: „Wenn etwa ein Eurasburger wegen 50 Gramm Kronkorken extra nach Königsdorf fährt, ist das ja nicht mehr nachhaltig.“ Stattdessen sollte derjenige lieber selbst eine Kronkorken-Sammlung organisieren.

Wie viel Zeit der 54-Jährige bisher in sein Projekt gesteckt hat, kann er nicht sagen. „Das ist mir aber auch egal. Ich habe einfach ein Helfersyndrom“, erklärt er mit einem Augenzwinkern. „Es macht mir Spaß, Gutes zu tun.“ Doch Zannantonio betont: Ohne die Hilfe der fleißig sammelnden Königsdorfer, den Verantwortlichen vom Wertstoffhof und seinen zahlreichen anderen Unterstützern „würde es die Aktion schon längst nicht mehr geben“.

Der Königsdorfer wird auf alle Fälle weitersammeln. Sein Wunsch: „In zehn Jahren hätte ich gerne eine Übersicht, um zu sehen, wie viele Kronkorken und wie viele Spenden bis dahin zusammengekommen sind.“ kof

Info

Der Königsdorfer Wertstoffhof hat dienstags von 16 bis 18 Uhr, freitags von 14 bis 17 Uhr und samstags von 9 bis 12 Uhr geöffnet.

