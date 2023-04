Damenausflug endet unschön: Strafverfahren eingeleitet - zwei Frauen verlieren ihren Führerschein

Zwei Frauen waren im Auto unterwegs -und hatten davor zu viel Alkohol getrunken. Eine der beiden erwartet ein Strafverfahren. © Volkmar Schulz/dpa

Zwei Frauen waren am Sonntagabend noch recht lustig unterwegs. Allerdings zu betrunken, um ein Auto zu steuern. Auch ein Fahrertausch brachte den Frauen nichts.

Königsdorf - Am Sonntagabend gegen 22:15 Uhr rief ein Autofahrer die Polizei. Er hatte im Bereich der Gemeinde Königsdorf ein Auto beobachtet, das in Schlangenlinien unterwegs war. Die Polizeistreife war schon unterwegs, als er nochmals anrief: Das Auto hatte am Straßenrand gehalten, die beiden Frauen, die darin unterwegs waren, hätten die Sitzplätze getauscht und die vorherige Beifahrerin das Steuer übernommen. Dann ging die Fahrt weiter, erst nach Königsdorf, dann nach Geretsried.

Die Polizeistreife stoppte das Auto - es handelte sich um einen Jeep - an der Richard-Wagner-Straße. Am Steuer saß eine 34-jährige Frau aus dem Bereich Weilheim. Den Polizisten stieg laut Pressebericht „deutlicher Atemalkoholgeruch im Fahrzeugfond“ in die Nase. Die 34-Jährige wurde einem Atemalkoholtest unterzogen. Der bestätigte den Verdacht der Polizisten.

Der Alkohol-Test ergab einen Wert von 0,5 Promille. „Im Rahmen der Beweiserhebung bestätigte sich der Grad der Alkoholisierung“, schreibt die Polizei. Die Fahrerin erwartet nun ein Verkehrs-Ordnungswidrigkeitsverfahren - Geldbuße und Fahrverbot inklusive. Weil der Zeuge beobachtet hatte, dass zuvor die zweite Frau im Auto am Steuer gesessen war, kontrollierten die Beamten auch diese.

Alkoholwert „im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit“: 34-Jährige muss Führerschein abgeben

Die Dame, ebenfalls 34 Jahre alt, hatte laut Polizei einen Alkoholwert „im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit“. Mit Unterstützung der Beamten der Polizeiinspektion Wolfratshausen eine Blutentnahme angeordnet, welche im Krankenhaus Wolfratshausen durch medizinisches Fachpersonal durchgeführt wurde.

Die ursprüngliche Fahrerin muss nun mit deutlich schwerwiegenderen Strafen rechnen als ihre Bekannte: Gegen sie wurde laut Polizeibericht ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Die Fahrerlaubnis wurde zunächst sichergestellt. Die Weiterfahrt der beiden Frauen wurde zwangsläufig unterbunden. „Die zu erwartende Strafe dürfte sich hierbei um eine ordentliche Geldstrafe, in Verbindung mit einem mehrmonatigen, amtlichen Führerscheinentzug handeln“.