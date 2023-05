Riesiger Solarpark für Königsdorf geplant: „Fläche von nahezu keiner Stelle einsehbar“

„Damit wäre Gemeinde zwei-bis dreimal autark“

Von Franziska Konrad schließen

Es gibt große Pläne für Königsdorf: Auf dem Gutshof Mooseurach soll eine PV-Freiflächenanlage entstehen. Nun stellten die Projektpartner ihr Konzept vor.

Königsdorf – Sie soll die bislang größte Photovoltaik (PV)-Freiflächenanlage in der Region werden – und auf Königsdorfer Boden stehen. Die Gemeinde selbst möchte sich aktiv an dem Solarpark beteiligen. In einem Pressegespräch im Rathaus stellten die Projektpartner – die Gemeinde, das Gut Mooseurach, die 17er Oberlandenergiewende GmbH sowie die Energie Südbayern GmbH – ihr Konzept der Öffentlichkeit vor.

PV-Freiflächenanlage für Königsdorf: Solarmodule erzeugen 20 000 Megawattstunden im Jahr

Entstehen soll die PV-Freiflächenanlage auf einer rund 20 Hektar großen Fläche des Gutshofs. Hierbei handelt es sich größtenteils um Moorfläche. Pro Jahr würden die Solarmodule dort 20 000 Megawattstunden erzeugen. Das ist mehr als das 2,5-fache des aktuellen Königsdorfer Stromverbrauchs.

„Damit wäre die Gemeinde zwei- bis dreimal autark“, berichtet Thomas Feistl, Chef der 17er-Oberlandenergie. Zusätzlich zum Bau der PV-Freiflächenanlage soll das Moor renaturiert werden. Durch den erzeugten Strom und das trockengelegte Moor könnte man pro Jahr 8000 Tonnen CO2 einsparen. „So schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe“, sagt Adolf Hornsteiner, Referent für Vertrieb und Handel von Energie Südbayern.

+ Aktuelle Planungen: Auf dem Gelände vom Gut Mooseurach soll eine PV-Freiflächenanlage enstehen. © Solea AG

Auch die Gutshof-Eigentümer hätten sich in den Vorjahren bereits mit dem Thema PV-Anlagen beschäftigt. Die Kombination aus Solaranlagen und Renaturierung habe die Familie „letztendlich überzeugt“, berichtet der landwirtschaftliche Betriebsleiter Andreas Schmidt. Pluspunkt an dem Standort für die Königsdorfer: „Die Fläche ist nahezu von keiner Stelle einsehbar“, so Feistl. Zum nächsten Wohnhaus seien es Luftlinie 800 Meter. „Wir möchten diese Anlage den Königsdorfern nicht mitten in die Landschaft setzen.“

Bereits im Dezember vergangenen Jahres stellten die Geschäftspartner das Projekt dem Gemeinderat in einer nichtöffentlichen Sitzung vor. Kommenden Dienstag beschäftigt sich das Gremium mit der Aufstellung des Bebauungsplanes. „Wir sind guter Dinge, dass dort der nächste Schritt für unser Projekt auf den Weg gebracht wird“, äußert sich Hornsteiner zuversichtlich. Klappt alles wie geplant, könnte der Solarpark im Frühjahr 2025 in Betrieb gehen. Kosten soll das Großprojekt zirka 16 Millionen Euro. „Diese Kosten werden von der Gesellschaft aus einer Mischung aus Fremd- und Eigenkapital finanziert“, erklärt Feistl.

Solarpark für Königsdorf geplant: Es soll eine Bürgerbeteiligung geben

Bevor es allerdings soweit ist, müssen die Projektpartner zeitnah eine Betreibergesellschaft bilden. Und zwar direkt in Königsdorf. „Dadurch ist es für uns auch wirtschaftlich sinnvoll“, fügte Zweiter Bürgermeister Sebastian Seidl hinzu. „Besonders wichtig“ ist allen vier Parteien eine Bürgerbeteiligung an der PV-Freiflächenanlage.

Dafür gebe es verschiedene Möglichkeiten. Feistl nannte als Beispiel ein „sehr gelungenes Projekt“ in Greilling. Hier konnten sich Bürger mit einem Geldbetrag an der Anlage beteiligen und dafür sechs Prozent Zinsen pro Jahr einstreichen. Unterschiedliche Alternativen stehen auch für die Vermarktung des Stroms zur Verfügung: So sei es möglich den Strom direkt an etwa Königsdorfer Haushalte zu liefern, oder ihn ins Stromnetz einzuspeisen.

In einem anderen Punkt hingegen haben die Projektpartner bereits eine ganz konkrete Vorstellung und vorgesorgt: Um die erzeugte Energie ans öffentliche Stromnetz einzuspeisen, „haben wir schon die Zusicherung, den Umspann vom Betreiber Bayernwerk an der Jeschkenstraße in Geretsried nutzen zu dürfen“, sagt Hornsteiner. Von der Planung bis zur Fertigstellung sei es zwar ein weiter Weg, , so Seidl, „aber ich denke, wir sind auf einem sehr guten Weg“.

Info

In der Königsdorfer Gemeinderatssitzung am Dienstag, 30. Mai (19 Uhr), geht es unter anderem um den Antrag der Energie Südbayern GmbH, Energy Heros und der Solea AG zur Aufstellung des Bebauungsplans „Sondergebiet Solarpark Mooseurach“.

Aktuelle Nachrichten aus der Region Wolfratshausen/Geretsried lesen Sie hier.