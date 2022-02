Sage aus Bayern: Wie ein Schneider dem sicheren Tod ins Auge blickte - und überlebte

Von: Dominik Stallein

Spiel mir ein Lied, sonst bist du tot: Laut einer Sage rettete seine Fidel einem betrunkenen Geiger aus Königsdorf das Leben. (Montage) © Montage: Sabine Hermsdorf-Hiss

Ein Königsdorfer Geiger spielte um sein Leben – im Angesicht der Wölfe. Eine Sage aus Königsdorf erzählt seine Geschichte.

Königsdorf – An seinem Instrument war der Schneider aus Königsdorf begnadet. Auf einem Kirchweihfest, bei dem die Gäste zu viel aßen und noch mehr tranken, zeigte er seine virtuose Kunst. Sie rettete ihm der Legende nach noch in derselben Nacht das Leben.

Der Schneider, sturzbetrunken und glückselig nach dem Fest, stapfte mitten in der Nacht in Richtung seines Hauses. In seinem berauschten Zustand achtete er schon bald nicht mehr auf den Weg und stürzte im dunklen Wald in ein noch dunkleres Loch. Er verletzte sich aber nicht – weil er auf etwas Weichem, fast Pelzigen landete. Was er für einen Glücksfall hielt, stellte sich sehr bald als großes Unglück heraus.

In der Gegend zwischen Wolfratshausen und Königsdorf lebten einst viele Wölfe – der Wolfsee zum Beispiel wurde nach ihnen benannt. Jäger hatten, zum Schutz der Menschen und um die Tiere fangen zu können, sogenannte Wolfsgruben ausgehoben. Und in genau einer solchen war der betrunkene Schneider auf genau einem solchen Tier gelandet.

Der Wolf nahm diesen unfreiwilligen Zusammenprall eher unentspannt auf: Er drohte dem Schneider, zog seine Lefzen hoch und fletschte die Zähne. Der Schneider, eher von schwacher Natur und zudem durch den Alkohol körperlich geschwächt, sah sich dem Tode geweiht.

Königsdorf: Legende erzählt von Wölfen und einem mutigen Geiger

Vielleicht war es eine Eingebung oder aber nur pure Verzweiflung – aber der Musiker legte seine Geige zwischen Kinn und Schulter und tat, was er am besten konnte. Er spielte dem Wolf ein fröhliches Lied. Der Legende nach blieb das Tier überrascht stehen und lauschte dem Geigenspiel des Schneiders, stimmte sogar mit lautem Geheule in das Lied mit ein. Der Geiger spielte wortwörtlich um sein Leben. Stundenlang. Sein ganzes Repertoire. Mehrmals. Weil es die einzige Hoffnung des Königsdorfers war, nicht vom Wolf gefressen zu werden.

Die Fidel war für eine solche Dauerbelastung aber nicht ausgelegt. Erst riss nur eine Saite, dann eine weitere – so lange, bis nur noch eine einzige übrig blieb, auf der er musizieren konnte. Der Schneider war sich sicher: Jetzt würde der Wolf ihn fressen. Es kam aber anders.

Dem Tod ins Auge geblickt: Ein junger Königsdorfer überlebte mit seiner Musik

Die Morgendämmerung hatte eingesetzt und das schauerliche Wolfsgeheul einen Jäger angelockt. Der machte der Musik ein Ende und erschoss den Wolf in der Grube. Das tapfer spielende Schneiderlein rettete er aus dem Loch und der inzwischen ausgenüchterte, aber vollkommen ermüdete Mann konnte unbeschadet nach Hause.

Wie man sich im Dorf nach dieser Nacht erzählte, rührte der Königsdorfer Geiger nach der Wolfsbegegnung nie wieder ein Instrument an. Das Konzert um sein Leben war zugleich sein letztes.

Sagen aus der Heimat

In unserer Serie „Sagenhafte Heimat“ stellen wir in loser Reihenfolge Sagen und Legenden aus der Region vor. Zum Beispiel über eine Kapelle, die Wunder erfüllte. Auch die vielen Gestalten, die in Ascholding ihr Unwesen treiben sollen, haben wir berichtet. Wer Infos beisteuern kann, meldet sich per E-Mail an redaktion@isar-loisachbote.de.