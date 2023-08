Heftiger Unfall in Königsdorf: Autofahrer übersieht Motorrad - Hubschrauber im Einsatz

Von: Peter Borchers

Teilen

Ein schwerer Unfall ereignete sich am frühen Mittwochabend auf der B11 in Richtung Königsdorf. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Auf der Bundesstraße 11 in Richtung Königsdorf rammte am Mittwochabend ein Autofahrer einen Motorradfahrer. Ein Hubschrauber brachte den Verletzten ins Krankenhaus.

Königsdorf - Bei einem heftigen Unfall am frühen Mittwochabend in Königsdorf, bei dem ein Motorrad und ein Auto beteiligt waren, erlitt ein 55-jähriger Geretsrieder mittelschwere Verletzungen. Ein Hubschrauber flog den Mann ins Unfallklinikum Murnau. Die Geretsrieder Polizei spricht von einem Sachschaden in Höhe von rund 18 000 Euro an den beiden beteiligten Fahrzeugen.

Unfall in Königsdorf: Geretsrieder mittelschwer verletzt

Der 55-Jährige war gegen 18.30 Uhr mit seiner alten BMW auf der Bundesstraße 11 in Richtung Königsdorf unterwegs. Zeitgleich kam ihm ein 30-jähriger Mann aus Weilheim in seinem Pkw entgegen und wollte nach links in Richtung Beuerberg auf die Staatsstraße 2064 abbiegen. Dabei übersah der Weilheimer nach Polizeiangaben den vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer und rammte ihn.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter.

Anders als der Motorradfahrer blieb der 30-Jährige unverletzt, erlitt jedoch einen Schock. Die B11 musste für ungefähr eineinhalb Stunden einseitig in Fahrtrichtung Königsdorf gesperrt werden. peb

Aktuelle Nachrichten aus der Region Wolfratshausen/Geretsried lesen Sie hier.