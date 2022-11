Neue Piloten bestehen praktische Prüfung im Dreierpack

Von: Peter Borchers

Die drei neuen Flugscheininhaber am SFZ Königsdorf: (v. li.) Frank Gillmeyer, Sarah Wiegand, Prüfer Helmut Lichtenberg und Eirik Andreas Albretsen. © Sara-Estelle Gößwein

Am Segelflugzentrum Königsdorf hat ein Trio die praktische Prüfung bestanden. In Kürze erhalten sie ihre Fluglizenz. Damit geht ein Traum in Erfüllung.

Königsdorf – Fluglehrer des Segelflugzentrums (SFZ) bilden in Königsdorf ehrenamtlich immer wieder Piloten aus. Zum Abschluss der Lehrzeit steht, ähnlich wie beim Autoführerschein, nach einer theoretischen die praktische Prüfung an. Abgenommen wird sie von einem Prüfer des Luftamts der Regierung von Oberbayern. Einer von ihnen, Helmut Lichtenberg, hat das kürzlich gleich im Dreierpack getan: Sarah Wiegand (20), Eirik Andreas Albretsen (22) und Frank Gillmeyer (58) absolvierten unter den Augen Lichtenbergs die entscheidenden Flüge – alle drei mit Erfolg. Nun wartet das Trio nur noch auf die Ausstellung der Lizenzen durch die Behörde.

Segelflugzentrum Königsdorf: Drei neue Flugscheininhaber

Sarah Wiegand flog im Alter von neun Jahren das erste Mal mit ihrem Vater in einem Segelflugzeug mit. Seither stand ihr Wunsch fest, selbst auch einmal am Steuerknüppel zu sitzen. In diesem September flog sie mit ihrem Vater in einem vereinseigenen doppelsitzigen Flugzeug im Südfrankreich-Urlaub und hat dort ihr Ziel klar formuliert: „Spätestens seit diesem Fluglager weiß ich, dass mein Interesse dem Streckenflug gilt.“

Frank Gillmeyer aus Eurasburg ist „eher ein Späteinsteiger“, wie SFZ-Sprecher Mathias Schunk sagt. „Auf seinen Radtouren hatte er regelmäßig am Segelflugzentrum einen Stopp eingelegt und den Flugzeugen hinterhergeschaut.“ Zum 55. Geburtstag bekam Gillmeyer von seiner Frau einen Gutschein für einen Schnupperkurs geschenkt. Als er nach dem dritten Start mit Fluglehrer zum ersten Mal selbst steuern durfte, war er vom Virus Segelflug vollends infiziert. „Das Tollste am Segelfliegen ist, die Thermik zu spüren und mit dieser Kraft der Natur in die Höhe zu kreisen und dann den Ausblick von oben zu bekommen“, schwärmt der 58-jährige Eurasburger und freut sich „auf tolle Flüge in einer der schönsten Landschaften Europas“.

Bald geht es mit der Freundin im Segelflieger in die Luft

Eirik Andreas Albretsen kam als Student der Ingenieurwissenschaften an der TU München zur Akademischen Fliegergruppe (Akaflieg) München, die als Verein ebenfalls in Königsdorf beheimatet ist. Sie konstruiert und baut selbst Flugzeuge. Er hofft, noch heuer den Oldtimer vom Typ Mü 17 fliegen zu dürfen, den die Akaflieg im Jahre 1938 konstruiert und mit ihm bei der Ausscheidung um das Einheitssegelflugzeug für die bei Olympia 1940 in Helsinki geplanten Wettbewerbe Rang zwei belegt hatte. Außerdem möchte er laut SFZ-Sprecher Schunk „so bald wie möglich, mit seiner neuen Fluglizenz, seine Freundin im Doppelsitzer mit in die Luft nehmen. Denn sie war es gewesen, die Eirik einst auf die Akaflieg aufmerksam gemacht und zum Segelfliegen gebracht hatte. peb

