„Ich weiß, Sie wollen die Wahrheit hören“ – Vorbestrafter Königsdorfer wegen Kokaingemisch verurteilt

Von: Rudi Stallein

Teilen

Das Tütchen mit dem verbotenen Rauschmittel gehörte einer Freundin, betonte der Angeklagte. © Symbolfoto: Christian Charisius/dpa

0,3 Gramm Amphetamin bringen einen Königsdorfer in Bedrängnis – er verstieß damit gegen seine Bewährung. Nun muss er 3500 Euro Geldstrafe zahlen.

Königsdorf – Weil er im Verdacht stand, in seiner Wohnung Drogen anzubauen, rückte die Polizei Ende Oktober 2021 bei einem Königsdorfer zur Hausdurchsuchung an. Die Beamten fanden nur ein Tütchen mit 0,3 Gramm Kokaingemisch. Das aber machte dem vorbestraften 44-Jährigen Ärger genug.

„Ich weiß, Sie wollen die Wahrheit hören“ – Vorbestrafter Königsdorfer wegen Kokaingemisch verurteilt

Für den Staatsanwalt war die Sache klar: „Für eine Alternativlösung ist hier kein Raum, hier kann es nur eine Freiheitsstrafe geben.“ Der Anklagevertreter beantragte „vier Monate ohne Bewährung“. Doch der Beschuldigte hatte Glück: Er kam trotz einschlägiger Vorstrafen und offener Bewährung mit einer Geldstrafe davon.

Langjährige Erfahrung mit der Justiz, dokumentiert durch ein langes Vorstrafenregister, hat den Angeklagten gelehrt, dass Drumherumgerede selten etwas nützt. „Ich habe lange überlegt, was ich hier sage“, meinte der gelernte Restaurantfachmann. „Ich weiß: Sie wollen die Wahrheit hören.“ Und die lautete in diesem Fall: „Ich kenne diesen Beutel nicht. Ich weiß nicht, woher er kommt.“ Womöglich habe eine frühere Freundin die Drogen bei einem Besuch mitgebracht und dann vergessen. „Das Einzige, was ich sicher weiß, ist, dass ich nicht gekokst habe.“

Hinweis auf Drogenanbau in der Wohnung des Königsdorfers: „Konnten wir nicht beweisen“

Gleichwohl sei ihm klar, dass er sich verantworten müsse für das Tütchen, das neben seinem Bett gefunden worden war. Damals war die Polizei angerückt, weil sie einen Hinweis erhalten hatte, dass der Königsdorfer daheim Drogen anbaue. „Das konnten wir aber nicht beweisen“, räumte ein Beamter vor Gericht ein.

Aktuelle Nachrichten aus Königsdorf finden Sie hier.

Den Vorstoß des Verteidigers, der angesichts der geringen Menge an Betäubungsmitteln eine „alternative Beendigung des Verfahrens“ in den Raum gestellt hatte, wehrte der Staatsanwalt barsch ab: „No way – bei sieben einschlägigen Vorstrafen und einer offenen Bewährung.“

Verurteilter ist drogenfrei – Richter lässt mit Geldstrafe Gnade walten

Da sein Mandant inzwischen mehrere negative Screenings abgegeben habe und zudem die Verantwortung übernehme, müsse es jedoch bei einer Geldstrafe bleiben, argumentierte der Verteidiger und hielt eine solche von 80 Tagessätzen zu je 30 Euro (2400 Euro) für angemessen.

Wegen des „guten Bewährungsverlaufs“, einer festen Arbeitsstelle und der negativen Drogentestes erachtete Richter Helmut Berger ebenfalls eine Geldstrafe für ausreichend, setzte die Strafe jedoch auf 100 Tagessätze à 35 Euro (insgesamt 3500 Euro) fest. Da er die tatsächliche Verfügungsgewalt über das Tütchen mit dem Drogengemisch gehabt habe, sei er wegen des Besitzes zu verurteilen gewesen, erläuterte der Richter in seine Urteilsbegründung. Unabhängig davon, wem die Drogen letztlich gehörten.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)