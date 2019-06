So wurde einst in Königsdorf geheiratet

Die Liebe spielte beim Heiraten früher eine untergeordnete Rolle. Worum es wirklich ging, zeigte eine Ausstellung im Königsdorfer Heimatmuseum.

Königsdorf –Das Geheimrezept für eine lange und glückliche Ehe verrät die Ausstellung „So is g’heirat worn in Königsdorf – Fotos und Heiratsgeschichten“ zwar leider nicht. Dafür erzählen die Exponate unzählige Geschichten über das Familienfest in den vergangenen 200 Jahren. Die Besucher erfahren, wie sich der „schönste Tag im Leben“ im Laufe der Zeit gewandelt hat.

+ Die Organisatoren: (v. li.) Eduard und Marlies Hieke sowie Vroni Mayer und Franz Grasberger haben im Heimatmuseum eine bemerkenswerte Schau zum Thema Heiraten zusammengestellt. © Foto: Sabine Hermsdorf-Hiss Die Vorsitzenden des Vereins „Unser Dorf“, Veronika Mayer und Franz Grasberger, haben mit vielen Leihgaben aus privater Hand eine bemerkenswerte Schau zusammengestellt. Unterstützt wurden sie von Museumsleiterin Marlies Hieke und deren Ehemann Eduard. In der Ausstellung werden die verschiedenen Bereiche einer Hochzeit aufgegriffen – vom Brautkleid über die Hochzeitseinladung bis zu den Geschenken. Ein Teil der Schau befasst sich mit dem „Ehrvater“ oder auch Hochzeitslader. „Ein Wedding Planer“, wie Grasberger beim Pressetermin scherzt.

Die vielen Fotos und Exponate stammen alle aus Königsdorf, was der Schau eine emotionale und persönliche Seite gibt. Die schönsten Geschichten hört natürlich bei einer Führung mit den Ausstellungsmachern. So deutet Marlies Hieke spontan auf eines der zahlreichen Schwarz-Weiß-Fotos von Hochzeitspaaren, die an den Stellwänden angeordnet sind. „Das sind meine Großeltern Elise und Hans Hofherr I. im Jahr 1907. Das Hochzeitspaar ist, wie damals üblich, in Schwarz gekleidet und schaut ernst in die Kamera. „Romantik und Liebe spielten früher eine eher untergeordnete Rolle“, erläutert Hieke die nüchternen Tatsachen einer Eheschließung zur damaligen Zeit. Es galt: „Sach g’hört zum Sach.“ Das mit der Liebe habe sich dann ergeben, oder manchmal eben auch nicht. Von ihren Großeltern wisse sie jedoch aus Erzählungen, dass sie sich geliebt haben. Viel Zeit zum Feiern blieb dem Paar allerdings wohl nicht. „Am Tag nach der Hochzeit haben die beiden die Wirtschaft in Königsdorf eröffnet“, erzählt Hieke.

Auch auf ein blumiges Detail, das auf fast allen Fotos der feierlich dreinblickenden Hochzeitspaare zu entdecken ist, weist die Museumsleiterin hin: den Brautstrauß. Das Blumengebinde hielt damals nämlich der Fotograf parat und drückte es der jeweiligen Braut in die Hand. Entsprechend ziert derselbe Blumenstrauß etliche Fotos. „Und auch ein möglicher Babybauch ließ sich so diskret verdecken“, verrät Marlies Hieke.

Die Schau vermittelt ein breites Bild vom Wandel der Tradition. Deutlich wird die Veränderung besonders bei den Hochzeitskleidern, die es in der Ausstellung ebenfalls zu sehen gibt. Eine Vorreiterin in Sachen Brautmode war wohl Regina Reiter aus Reichersbeuern. Sie heiratete im Jahr 1887 den Schneidermeister Franz Seidl von Niederham, jedoch nicht im eigentlich üblichen Kirchengewand. Hieke: „Es war die erste Hochzeit in Königsdorf im Schalk.“ Yvonne Zuber

Info

Das Königsdorfer Heimatmuseum – zu finden im Klösterl hinter dem Kirchturm – ist bis Ende Oktober jeden Sonntag von 9.30 bis 12 Uhr geöffnet. Führungen können unter der Telefonnummer 0 81 79/776 vereinbart werden. Träger des Museums ist der Verein „Unser Dorf“.