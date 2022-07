Turnhallenbau in Königsdorf nimmt weitere Hürden - aber die Fertigstellung zieht sich

Von: Peter Borchers

Der Hang ist eingeebnet: Die Erd- und Kanalarbeiten für den Bau der neuen Königsdorfer Turnhalle an der Mooseuracher Straße sind in vollem Gange. © sabine Hermsdorf-Hiss

In „harten Gesprächen“ wurde gerungen - aber die ersten Aufträge für die neue Turnhalle sind vergeben. Die Sportstätte wird wohl erst 2026 fertig.

Königsdorf – Seit der öffentlichen Gemeinderatssitzung im Juni war klar: Die Königsdorfer starten mit dem Bau der neuen Turnhalle samt Räumen für die Mittagsbetreuung noch in diesem Jahr – ungeachtet der Probleme und Kostensteigerungen auf dem Bausektor aufgrund der Lieferkettenengpässe. Aktuell laufen an der Ecke Mooseuracher Straße/Sedlmeierstraße die Erd- und Kanalarbeiten. Um das endgültige Go hatte das Gremium während einiger nicht öffentlicher Zusammenkünfte, zuletzt zweimal im Mai, allerdings „in harten Gesprächen“ gerungen, wie Rathauschef Rainer Kopnicky am Rande der jüngsten öffentlichen Ratssitzung einräumte.

Zuvor hatte der Bürgermeister nach dem Verstreichen der Zwei-Monats-Frist die hinter verschlossenen Türen gefassten Beschlüsse publik gemacht, darunter die Vergabe der zunächst ausgeschriebenen sieben Gewerke Erdbau, Baumeister, Zimmerer, Fenster, Spengler, Dachdecker und Elektrik.

In einer Sondersitzung am 23. Mai lagen den Gemeinderäten zwei Beschlussvorschläge vor. Variante A: Generalsanierung der bestehenden Turnhalle und damit kein Neubau. „Dieser Vorschlag ist mit 1:11 Stimmen abgelehnt worden“, berichtete Rathauschef Kopnicky. Somit sei die Variante B zur Abstimmung gekommen: die Beauftragung der ausgeschriebenen Gewerke für einen Neubau, „um das Gebäude vor dem Winter hinzustellen und abdichten zu können“. Dafür votierten elf Räte bei wiederum einer Gegenstimme. Welches Gremiumsmitglied in beiden Fällen aus dem Konsens ausscherte, wollte der Bürgermeister auf Nachfrage nicht verraten.

Königsdorf: Aufträge für Turnhalle wurden vergeben - schon jetzt kostet sie 2,7 Millionen

Was Kopnicky dagegen verriet: Der Innenausbau mit Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektro wird verschoben. Somit sei mit einer Fertigstellung voraussichtlich erst im Jahr 2026 zu rechnen. Der Gemeinderat trägt also – wie angekündigt – der angespannten Finanzlage und der derzeit ungewissen Kostenentwicklung Rechnung. „Die ausgeschriebenen Gewerke müssen zunächst abgerechnet werden, bevor wir weitere Vergaben vornehmen“, sagte der Bürgermeister. Man werde die Preisentwicklung wegen der Corona- und Ukraine-Krise beobachten.

Königsdorf erhält eine neue Turnhalle - so weit sind die Planungen

Die bislang vergebenen Aufträge haben ein Volumen von knapp 2,7 Millionen Euro. Sie teilen sich auf auf die Erd- und Kanalarbeiten (214 000 Euro), Baumeister (987 000 Euro), Zimmerer- und Fassadenarbeiten (699 000 Euro), Fenster (239 000 Euro), Spengler (21 500 Euro), Dachdecker (52 800 Euro), vorbereitende Elektroarbeiten außen (423 000 Euro), Blitzschutz und Erdung (17 900 Euro) und Aufzug (37 500 Euro). Mit dem Auftrag für Zimmererarbeiten kam mit der Hans Schneider GmbH auch ein ortsansässiges Unternehmen zum Zug.