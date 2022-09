Autofahrer trifft falsche Entscheidung: 12.500 Euro Schaden bei Unfall

Polizeibericht

Ein 26-jähriger Tölzer und ein 59-jähriger Geretsrieder sind mit ihren Autos in Königsdorf zusammengestoßen. Es entstand ein 12.500 Euro teurer Schaden.

Königsdorf - Schaden in Höhe von rund 12.500 Euro entstand am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2064. Dort fuhr ein 26-jähriger Tölzer mit seinem Pkw gegen 15.30 Uhr von Beuerberg kommend in östliche Richtung.

Unfall auf Staatsstraße 2064 in Königsdorf: Falsch geblinkt

Kurz vor Königsdorf setzte er den Blinker, um nach rechts in eine Einfahrt zu fahren und zu wenden. „Er überlegte es sich dann wohl noch einmal anders, blinkte links und wollte auf der anderen Seite in eine Einfahrt fahren“, heißt es im Polizeibericht.

In diesem Moment habe ein 59-jähriger Geretsrieder zum Überholen angesetzt. Er konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Beide Fahrer blieben unverletzt.

